Shogo Akiyama, primer nipón en jugar con Rojos

- Rojos de Cincinnati dio la bienvenida al pelotero Shogo Akiyama, el primer beisbolista japonés en la historia de la organización, con un contrato por los próximos tres años a cambio de 21 millones de dólares.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Great American Ball Park, los Reds presentaron a su nueva contratación procedente de Leones de Seibu del beisbol profesional de su país.

El jardinero de 31 años de edad bateó con un porcentaje de .303 con 20 cuadrangulares en 2019, ha promediado 23 jonrones en los últimos tres años y en 2015 estableció un récord de 2016 hits en una temporada en la Liga de Beisbol Profesional de Japón.

El gerente general Dick Williams indicó que ya habían centrado sus atenciones en Shogo para que se convirtiera en el primer beisbolista nipón en vestir la franela de los Rojos, a lo largo de 150 años de historia de la organización.

"Nos llevó más de 150 años, pero estamos muy emocionados de que finalmente el primer beisbolista de Japón venga a jugar en Cincinnati, hogar de la primera franquicia profesional de beisbol", comentó Williams en conferencia de prensa.

El directivo asintió que Akiyama tienen buenas cualidades para jugar en Ligas Mayores, ya que cuenta con bateo de calidad, defensa de campo y velocidad, por lo que fueron los primeros en mostrar interés por él.

"Exploramos a Shogo durante los últimos años, porque sabíamos que había una posibilidad de que se convirtiera en agente libre. En esta temporada baja, identificamos varias áreas que queríamos mejorar. Algunas de ellas eran el bateo de calidad, defensa de campo y la velocidad del equipo, Shogo tenía todas estas cualidades", afirmó el directivo.

Por su parte, el pelotero japonés dijo que estaba intrigado por la posibilidad de convertirse en el primer pelotero japonés de los Rojos, así como por el nivel de interés que el club mostraba en él.

"El hecho de que nunca haya habido un jugador japonés aquí en Cincinnati fue algo muy atractivo. Los Rojos fueron en realidad el primer equipo que me hizo una oferta, y me sentí muy inspirado por su pasión, por lo mucho que realmente me querían" expresó el jardinero de 31 años.

Con esta adición, Cincinnati sigue reforzándose de cara a la siguiente temporada luego de que semanas atrás se hicieran de los servicios del tercera base Mike Moustakas y el lanzador zurdo Wade Miley.

Robinson Chirinos y los Rangers de Texas están cerca de concretar un contrato de 6,5 millones de dólares y un año para que el veterano receptor venezolano regrese al equipo tras pasar una temporada con los Astros de Houston, sus rivales de división.

Una persona al tanto de la negociación dijo que el acuerdo aún estaba pendiente de que Chirinos complete su reconocimiento médico.

Chirinos cobrará un salario de 5,5 millones de dólares esta temporada. El acuerdo incluye una opción de 6,5 millones para 2021 y 1 millón de compensación en caso de no ejercerla.

Después de seis temporadas con los Rangers, Chirinos quedó como agente libre cuando Texas declinó una opción de 4,5 millones tras la campaña de 2018 y firmó por 5,75 millones con Houston.