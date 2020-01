Tras error, detienen cobro de licencias

Una confusión y molestia entre los ciudadanos y comerciantes que acudieron ayer a renovar sus licencias de funcionamiento se vivió en la presidencia municipal. El costo de estos trámites se incrementó hasta en un 500 por ciento, por lo que a un comercio que pagaba 250 pesos el año pasado, hoy se le cobran casi 900.

Al respecto, las autoridades argumentaron que el incremento se debió a un error en la publicación de la Ley de Ingresos 2020. Para solucionar este problema, el Ayuntamiento de Torreón suspendió los cobros para obtener y renovar las licencias.

El personal del área de Ingresos informó a quienes acudían a realizar su trámite que el servicio estaba ya "totalmente deshabilitado", indicaron que se registraron "errores" en la publicación de la Ley de Ingresos para Torreón este 2020, luego de que se registraron cobros desmedidos que fueron de los 350 hasta los casi 1,700 pesos en los costos de la licencia de funcionamiento, es decir, aumentos de aproximadamente un 500 por ciento.

Las molestias comenzaron entre los ciudadanos cuando personal del cubículo de Información en presidencia advertía sobre el cobro inhabilitado, mientras que en las cajas especiales para dicho concepto solamente se les informaba que debían esperar, lo que provocó que se formaran filas que no avanzaban.

"Uno pierde toda una mañana de trabajo porque los inspectores del Municipio ya están molestando, venimos a pagar y no son ni para decirnos que no están cobrando", reclamó la señora Hermila Martínez, de la colonia Las Luisas.

Otro de los afectados, Martín Hernández, de la colonia Villa California, acudió también a renovar su licencia de funcionamiento alrededor del mediodía, encontrando solamente un ambiente de desinformación; "llevo una hora aquí, no sé si me tengo que ir o me quedo mejor, no puedo estar regresando todos los días a ver cuándo está listo".

En el propio cubículo de Información se informó que el sistema seguirá deshabilitado al menos hasta el próximo 15 de enero, ya después de que se haga la corrección correspondiente en el Periódico Oficial del Estado.

Fue hasta las 15:00 horas que el Municipio de Torreón emitió un comunicado refiriéndose a la situación; sin aclarar la suspensión de los cobros en las licencias de funcionamiento, sí se informó sobre la reclasificación de ese concepto de cara a los próximos meses.

Se informó que "en el artículo 43 fracción onceava, que se refiere a la expedición y/o refrendo de licencias de funcionamiento para personas físicas o morales, se establece la clasificación de empresas de acuerdo con su riesgo de operación en: bajo, mediano y alto riesgo".

Se detalló además que la clasificación del riesgo resulta de ponderar el giro de la empresa y su nivel de peligro o seguridad en materia de salud, protección civil, ecología y protección al ambiente. Quien determina esta distribución es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) de la Secretaría de Economía, y se establece una tabla que define el costo de las licencias con base en UMA (Unidad de Medida y Actualización).