Sin empleo, 180 por desaparición del Seguro Popular

Más de 100 trabajadores que antes laboraban en el Seguro Popular se quedaron ya sin empleo a partir del primero de éste año y hasta ahora, todavía se desconoce cual será el catálogo único de enfermedades que se estarán atendiendo en el Insabi.

Con la desaparición del Seguro Popular arrancó el primero de diciembre el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), sin embargo, los 180 trabajadores que había en el Seguro Popular en el estado, quedaron desempleados.

Durante todo el año pasado, de acuerdo a la información proporcionada por Fernando Ríos, vocero de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), ésta secretaría absorbió a algunos médicos, especialistas y enfermeras.

El personal administrativo quedó desamparado y durante el mes de noviembre del año pasado estuvieron haciendo algunas movilizaciones para pedir a la Secretaría de Salud los absorbiera.

Todavía el pasado martes, Sergio Gonzálz Romero, titular de la SSD, se reunió con algunos trabajadores del extinto Seguro Popular, pero no hay a dónde puedan ser absorbidos.

Son poco más de 100 trabajadores a los que se les concluyó su contrato de trabajo el pasado 31 de enero, a otros se les había terminado unos meses antes.

Ningún trabajador del Seguro Popular, por tratarse de personal bajo contrato, formaba parte del Sindicato de Trabajadores de Salud.

Por lo pronto, a nivel estatal todavía se desconoce cual será el catalogo único de enfermedades a tratar (Cauce) por parte del Insabi, por lo que en estos momentos en el Hospital General 450 y otros hospitales se está brindando la atención en todos los catálogos que cubría el extinto Seguro Popular.

La diferencia es que ahora no se requiere presentar la póliza porque ésta ya no es válida, solo basta presentar la CURP o credencial del INE, así como no estar afiliado al Seguro Social ni al ISSSTE.

De acuerdo a trabajadores del extinto Seguro popular, lo único que se buscaba era desaparecer todo el área administrativa del Seguro Popular, y se logró, ya las oficinas donde se encontraba la sede ahora están totalmente vacías.