Antonio Banderas fue premiado por su papel protagonista en Dolor y Gloria

El actor español Antonio Banderas recibió el martes por la noche en Nueva York el aplauso de los críticos de cine y también de numerosas estrellas durante una gala en la que fue premiado por su papel protagonista en Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar.

El intérprete malagueño, de 59 años, posó divertido para una foto en su cuenta de Instagram junto al actor estadounidense Ethan Hawke y consideró un "honor" recibir de sus manos la distinción de mejor actor que le ha otorgado el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, una de las antesalas de los Oscar.

Vestido con traje de chaqueta oscura y camisa blanca, Banderas posó en la alfombra roja del evento celebrado en el popular salón Tao del barrio de Chelsea, en Manhattan, junto a su pareja, Nicole Kimpel, y firmó autógrafos para varios seguidores que le esperaban a la entrada, según vídeos colgados en redes sociales.

De acuerdo con la revista Variety, el actor subió al escenario e hizo gala de su buen humor a pesar de estar "cansado de hacer campaña", en referencia a la gira promocional de Dolor y Gloria, que lo ha llevado a los festivales de cine más destacados del circuito.

"Estoy cansado de hacer campaña.

No soy un político. Soy un actor.

Fuimos al festival de Cannes, después estuvimos en Toronto, luego en Nueva York. Voy a España y no puedo dormir porque estoy con el horario de Nueva York.

Y pienso, ¿qué demonios? ¡No soy un político!", comentó, citado por ese medio.

Banderas dejó constancia de la velada en su red social, compartiendo fotos que le granjearon las felicitaciones de un buen número de figuras del cine, como las actrices Juliette Binoche, Michelle Pfeiffer, Maribel Verdú, Paz Vega o su compañero de reparto en Dolor y Gloria, Asier Etxeandia.

El Círculo de Críticos neoyorquino anunció que premiaría a Banderas el mes pasado y celebró la gala este martes, a la que acudieron las estrellas más cotizadas de Hollywood, como Brad Pitt, Robert de Niro, Laura Dern, Lupita Nyong'o, Reese Witherspoon o Adam Sandler.

Dolor y Gloria va por el BAFTA

Dolor y Gloria, del español Pedro Almodóvar, opta al premio BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, junto con Parasite, For Sama, The Farewell y Portrait of a Lady On Fire, anunció la Academia británica de las artes de cine y televisión.

Los premios BAFTA 2020, considerados la antesala de los Oscar estadounidenses, se entregarán el 2 de febrero en una ceremonia repleta de estrellas en el Royal Albert Hall de Londres.