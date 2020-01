Operación del Insabi

IGNORAN

La Jurisdicción Sanitaria número VI desconoce los detalles de cómo operará el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que entró en funciones a nivel nacional el pasado 1 de enero.

Esperan que sea en lo que resta de esta semana o en la siguiente, que se den los detalles por parte de la Secretaría de Salud federal a través de la Secretaría en el Estado.

César del Bosque, titular de la Jurisdicción con sede en Torreón, dijo que hasta el momento no se han recibido instrucciones a nivel federal sobre qué programas operará el Insabi ni cómo lo hará.

Reconoció que fue a través de lo que se ha difundido a nivel nacional por parte del propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, y lo que se ha publicado a nivel local, como se ha enterado del funcionamiento de este nuevo órgano de salud.

"No hemos recibido instrucciones sino que lo que todo mundo sabe, se supone que a partir del 1 de enero, ya deberíamos de recibir a la gente que llegue con su credencial del INE (Intituto Nacional Electoral) u otra identificación para poderla atender, pero todavía no nos dicen si van a ser todos los mismos programas del Seguro Popular, no hemos recibido el medicamento específico", explicó.

El jefe jurisdiccional dijo que a diferencia de otros estados, en la región Lagunera no se han registrado conflictos por la atención a través de este nuevo mecanismo.

"Seguimos trabajando bien, no se nos ha complicado como en otros estados, afortunadamente hay suficiente abasto de medicamentos y de insumos para seguir atendiendo a la población abierta, que es a la que siempre hemos atendido".

"Se supone que habrá un apoyo extraordinario, como lo anunció el presidente, de alrededor de 120 mil millones de pesos para apoyar al Insabi, vamos a ver a que lleguen los apoyos a los estados", dijo.

Fotos: La i

Tel.- 7166012

85

POR CIENTO

De abasto de medicamentos es como se encuentra la Jurisdicción Sanitaria 5.

Medicinas

"El gobernador (Miguel Riquelme) ha apoyado tanto con medicamentos como con insumos; las compras consolidadas a nivel federal todavía no nos han llegado", dijo.

NúMERO