Se quedan 249 grupos sin profesores

'Son políticas educativas a nivel nacional, pero no entendemos a veces el poder cumplir rigurosamente con una ley cuando lo más importante es prestar el servicio educativo'.

Durante el regreso a clases, 249 grupos de escuelas primarias y secundarias de La Laguna de Durango se quedaron sin maestros por lo que hasta que no se resuelva esta problemática, directivos y prefectos tendrán que cubrir en la medida de lo posible las asignaturas para cumplir con el plan de estudios del presente ciclo escolar 2019-2020.

El subsecretario de Educación en la región, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, dijo que los procesos nuevos derivados de las leyes secundarias de la reforma educativa que fueron publicadas en septiembre de 2019 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), han complicado la contratación de los docentes.

"No hay flexibilidad como en otros sexenios pasados, tenemos los recursos, pero no podemos contratar a los maestros hasta que no cumplamos los procesos que se han determinado para la contratación", indicó el subsecretario.

Señaló que en el último trimestre del ejercicio fiscal 2019, se contrataron maestros interinos para cubrir alrededor de 2 mil 500 horas y que normalmente se hacían con dispensas de perfiles, pero que ahora esto no es posible si el aspirante a ocupar una plaza temporal no cuenta con la carrera de docente.

En el caso de las secundarias técnicas, generales y estatales, fueron 198 grupos que se quedaron ayer sin maestros mientras que en las primarias, se reportó un déficit de 51 docentes frente a grupo.

Valdés Gutiérrez comentó que solicitaron una reunión urgente con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros pues es el órgano responsable del proceso de admisión y promoción al servicio de educación básica y de dar cumplimiento a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

198 MAESTROS

Se tendrían que contratar para las escuelas secundarias generales, técnicas y estatales.