Alexander Acha lamenta viajes de su padre Emmanuel

El cantante Alexander Acha lamentó que en su etapa de niñez y adolescencia no haya convivido lo suficiente con su padre Emmanuel, debido a que el intérprete viajaba de manera constante para cumplir con compromisos de trabajo.

“Todos hemos tenido carencias de algún tipo y en algún momento. Mucha gente tiene mucho dinero y muy poco amor, o tienen mucho amor y poco tiempo con su familia. Si algo me hubiera gustado mucho es tener más tiempo con mi papá, pues él viajaba mucho”, externó ante la prensa.

El intérprete de temas como ¿Dónde están las almas? y ¿Qué más da?, aclaró que no se trata de enjuiciar ni reclamar, simplemente es algo que le hubiera gustado vivir, como la oportunidad de haber conocido a su abuela paterna.

“Yo entendía porque sabía que él estaba trabajando y no por eso se te quita la tristeza o no te afecta, pero lo entiendo. No le reclamé, solo, como todos los niños que de repente no quieren que se vaya su papá, le decía: ‘Papito, no te vayas’, pero no de una manera formal”.

El crítico de La academia destacó que Emmanuel, uno de los intérpretes más reconocidos de este país, le ayudó mucho a aprender de la música, incluso, aseguró que él es su maestro y por él nació su vocación.

“Me he dedicado a la música con todo mi corazón y con todo mi tiempo. Es lo único que sé hacer: producir, componer, cantar, escribir, ejecutar, interpretar y estar en el escenario o debajo de él, ver y escuchar, esto es mi vida entera, estoy encantado y agradecido”, resaltó.