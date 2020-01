Marco Antonio Muñiz revela que padece osteoporosis

El cantante mexicano Marco Antonio Muñiz, quien en 2013 anunció su retiro de los escenarios, reveló que a sus 86 años padece osteoporosis que le causa fuerte dolor en las articulaciones.

“He tenido problemas de osteoporosis. Mi problema es que me duelen mucho los huesos, hay ocasiones en que no puedo caminar con facilidad y he tenido que suspender mis actividades para ver si es posible que se me quite (el dolor), porque es muy difícil esta enfermedad”, comentó a la prensa.

El llamado “Lujo de México”, quien recibió el Año Nuevo en Playa de Carmen, Quintana Roo, acompañado de su familia, dijo que no espera un homenaje en especial a su trayectoria artística. Incluso, prefiere que ya pasen los tributos que se le rinden a José José y Juan Gabriel.

“Estoy esperando que ya pasen los homenajes de mis compañeros, los cuales ya parecen telenovelas. Ahora aparece gente que nunca los conoció, pero todos están abusando de mis compadres que ya se fueron”.

Sin mencionar nombres, opinó que quienes lamentan la pérdida de Juan Gabriel, “son solamente una cadena de llorones que tratan de salir en la televisión a como dé lugar”.

El intérprete de éxitos como Quiero abrazarte tanto y Escándalo aseguró que el día en que muera, sus hijos no pelearán por su herencia, pues él dejará sus papeles en regla.

“Las cosas serán normales, tranquilas. Mis hijos son gente que se porta muy bien y tienen sus propias familias, sus hijos y sus nietos. Yo tengo confianza en ellos y en mi mujer, que también corre el mismo peligro”, concluyó.