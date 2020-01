Cardi B cambiará de nacionalidad tras conflicto de EUA con Irán

La intérprete de Bodak yellow utilizó sus redes sociales para opinar sobre los memes que circularon sobre la tendencia de una guerra mundial, tras el ataque aéreo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que murió el general iraní Qasem Soleimani.

“Naaaaa estos memes están jodidos, pero la mierda no es broma! Especialmente siendo de Nueva York. Es triste que este hombre ponga en peligro a los estadounidenses. La jugada más tonta que Trump hizo hasta la fecha ... Estoy solicitando mi ciudadanía nigeriana", escribió.

Naaaaa these memes are fuckin but shit ain’t no joke ! Specially being from New York .Its sad this man is putting Americans live in danger.Dumbest move Trump did till date ...I’m filing for my Nigerian citizenship.

Cardi B visitó Nigeria en diciembre pasado y durante su estancia hizo donativos de pañales, agua embotellada y productos femeninos en un orfanato en Largos.

El tuit de la rapera no pasó inadvertido por el gobierno nigeriano, pues la presidenta de la Comisión de la Diáspora de Nigeria, Abike Dabiri-Erewa, le respondió:

“Como responsable de la diáspora para Nigeria, estamos ansiosos por recibirte nuevamente. Nuestras puertas están abiertas, hermana. Necesitas dar un paseo por la Puerta del Retorno en Badagry. Es una experiencia indescriptible”, dijo.

@iamcardib . As one in charge of the Diaspora for Ngr, We can’t wait to receive you again. Our doors are open, sister. And you need to talk a walk through the Door of Return in Badagry . It’s an indescribable experience . https://t.co/BjE2un0XfZ