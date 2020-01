Lanzarán álbum póstumo de Mac Miller titulado Circles

Fanáticos de Malcolm James McCormick, mejor conocido como Mac Miller, podrán escuchar nueva música del fallecido rapero, pues su familia ha anunciado el próximo lanzamiento del álbum póstumo Circles.

Este miércoles, la familia del cantante compartió en la cuenta oficial del músico, que Miller trabajó con el productor Jon Brion antes de su muerte, por lo que él fue el encargado de terminar el proyecto basado en conversaciones e ideas que intercambiaron durante el proceso creativo.

“En el momento de su fallecimiento, Malcolm estaba en el proceso de grabar el álbum acompañante de Swimming titulado Circles. Dos estilos diferentes que se complementan entre sí, completando un círculo. Swimming in Circles era el concepto. Había estado trabajando con Jon Brion, quien después de escuchar algunas de las primeras versiones de las canciones, borró su agenda para ayudar a Malcolm a afinarlas”. se lee en el comunicado.

“Después de su fallecimiento, Jon se dedicó a terminar Circles en función de su tiempo y conversaciones con él. Estamos eternamente agradecidos con Jon y con quienes se dieron a la tarea de realizar este trabajo difícil y emotivo”, comienza el texto.

La familia destaca que era un proyecto importante para Mac Miller, por lo que consideraron que debía salir a la luz.

“Simplemente sabemos que para Malcolm era importante que el mundo lo escuchara. Una de las decisiones más difíciles en el proceso es la mejor manera de informar a las personas sobre esto, cómo comunicarse de manera significativa mientras se mantiene sagrado lo que debe mantenerse sagrado (…). Gracias a todos los fanáticos que lo han apoyado incondicionalmente a lo largo de los años. Lo extrañamos”, continúa.

Junto a la carta, se anunció la fecha de estreno de el sucesor de Swimming que se lanzó en agosto de 2018 y que le concedió a Miller una nominación al Grammy a Mejor Álbum de Rap.

El rapero, quien mantuvo un romance con la cantante Ariana Grande, falleció en septiembre de 2019 a los 26 años de edad, según informaron medios internacionales, a causa de una sobredosis.

Tras su muerte, Grande compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hemos hablado de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer, fuiste mi mejor amigo por tanto tiempo por encima de todo".