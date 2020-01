¿Dónde volar en globo aerostático en México?

Los vuelos aerostáticos son una experiencia que no puedes dejar de probar, incluso si las alturas no son lo tuyo, ya que son seguros y no se realizan si las condiciones climatológicas no son las adecuadas.

En México hay cinco lugares donde puedes realizar uno de estos viajes, por lo general acompañado de un desayuno y brindis. Querétaro Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vuela en Globo (@vuelaenglobo) el 12 de Dic de 2019 a las 7:01 PST Realizar uno de estos viajes en Querétaro te permitirá apreciar los viñedos y el pueblo mágico de Tequisquiapan a más de 200 metros de alto. El vuelo tiene un valor de 2,299 pesos por adulto, y se requiere un mínimo de dos personas para realizarlo. Debes estar en las oficina en el Colegio Militar, No. interior 3, colonia Centro a las 05:45 de la mañana. El viaje incluye el traslado del punto de encuentro al globopuerto, desayuno, brindis al terminar el viaje y un certificado de la experiencia. Jalisco Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jalisco En globo (@jaliscoenglobo) el 6 de Nov de 2019 a las 6:36 PST La touroperadora Jalisco en Globo realiza viajes que te llevarán a sobrevolar sobre el municipio de Amatitán. Es un vuelo compartido, con un precio de 2,400 pesos por persona. El punto de reunión es un oxxo en Amatitán de seis a siete de la mañana, donde te trasladarán al globopuerto. En dicho traslado se les da una plática de introducción. Al terminar el vuelo se realiza un brindis y un desayuno con platillos mexicanos. Además, también incluye un tour por El Fogonero, fábrica de tequila (opcional). También en Amatitán organizan los tours Vuelos en globo, que son paquetes para parejas. Tiene un costo de 5,000 pesos por persona. Con una direción de una hora. Incluye degustación de vino durante todo el camino, un ramo de rosas o una charola de chocolates, y el brindis. Luego de esto continúa con el buffet mexicano y la visita a la fábrica de tequila. También tiene la opción letrero en la canastilla, muy buena opción para celebraciones de cumpleaños o propuestas de matrimonio. Taxcala Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vuelos en Globo MX (@vuelosenglobomx) el 29 de Jun de 2017 a las 3:16 PDT Vuelos en Globo cuenta con el paquete de 1,900 pesos por persona, un vuelo compartido con brindis espumoso y un certificado de la experiencia. Podrás volar sobre Huamantla, pueblo mágico de la región, y ver la Malinche, el quinto volcán más grande del país. Parte a las 6:40 de la mañana en la Hacienda Soltepec donde se les ofrecerá café antes del viaje. Al regresar se realiza un brindis y desayuno. Guanajuato Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Globo San Miguel (@globosanmiguel) el 4 de Nov de 2019 a las 1:28 PST La touroperadora del lugar es Globo San Miguel, el cual organiza recorridos donde, además de disfrutar de la vista panorámica de San Miguel, también podrás sobrevolar sobre la montaña Los Picachos, y en caso de que el clima sea favorable, también podrás apreciar el valle central del Bajío y las minas del lugar. El paquete tradicional con traslado del hotel Rosewood (punto de reunión) comienza a las 6:30 de la mañana. Al regresar se les ofrece un desayuno en un restaurante en el centro de San Miguel. Todo el paquete tiene una duración entre tres y cuatro horas con un costo de 2,701 pesos por persona, y 2,600 sin desayuno. El paquete por Vuelos en Globo tiene un costo de 2,599 pesos por persona, que incluye el traslado, brindis y desayuno. Recuerda que tienen un cupo limitado de 10 personas por globo. Teotihuacán Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vuelos en Globo MX (@vuelosenglobomx) el 24 de Ago de 2017 a las 3:19 PDT Sky Balloons organiza viajes para observar las pirámides de Teotihuacán desde las alturas, donde podrás apreciar la parte más alta de las pirámides del Sol y la Luna, por un costo de 2,599 pesos por persona. Empieza las seis de la mañana, hora a la que debes llegar a las instalaciones de Sky Balloons, donde ofrecen un coffee break mientras inflan los globos. También tiene la opción del paquete para celebraciones especiales, como cumpleaños o entrega de anillo de compromiso. También realizan este viaje sobre lugares cercanos a la Ciudad de México por un costo de 2,750 por persona con transporte desde CDMX. En este vuelo compartido también se ofrece desayuno y brindis.