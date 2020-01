Tame Impala estrena sencillo Lost in yesterday

La banda australiana de rock Tame Impala, que lidera Kevin Parker, lanzó el cuarto sencillo Lost in yesterday de su próximo disco de estudio The slow rush, que se estrenará el 14 de febrero próximo.

De acuerdo con la agrupación, Lost in yesterday “es una inmersión profunda en la naturaleza adictiva de la nostalgia, impulsada por un 'loop' disco que lo vuelve un examen con efecto distorsionador del tiempo en los recuerdos”.

“Mirar hacia atrás puede ser un hábito difícil de romper, pero la línea de bajo compulsiva de la pista, las salpicaduras de polvo de estrellas electrónicas y la catarsis en el coro aseguran que el enfoque esté firmemente en el futuro”, refiere.

Hasta la fecha Kevin Parker había compartido tres pistas de las 12 que contiene el álbum The slow rush, grabado en Los Ángeles y en un estudio de Fremantle, Australia: Posthumous forgiveness It migh be time y Borderline.

"Muchas de las canciones llevan esta idea de pasar el tiempo, de ver tu vida brillar ante tus ojos, ser capaz de ver claramente tu vida a partir de este momento. Estoy siendo barrido por esta noción de paso del tiempo. Hay algo realmente embriagador en ello", explicó Parker.

En días pasados, se anunció que Tame Impala encabezará Bonnaroo Festival el domingo 14 de junio; además, llevará a cabo una gira por América del Norte, que iniciará el 9 de marzo en San Diego y finalizará el 7 de agosto en George, Washington.