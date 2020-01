'Pepillo' Origel se integra a Hoy tras anunciar su retiro

Desde hace tiempo que Juan José Origel, reconocido por su labor en los espectáculos, ya había anunciado su retiro de las pantallas porque dice, está preparando todo para irse a vivir a Madrid y allí realizar una de las cosas que más ama, pintar, por eso ya tiene su "guardadito" para pasar ese tiempo sin problemas económicos.

Pero antes de esto cumplirá con el nuevo compromiso que tiene con Magda Rodríguez, quien lo convenció para sumarse de nueva cuenta al equipo de Hoy con una aparición semanal.

El motivo de su retiro en este momento de la vida, dice, es porque él prefiere que la gente le pregunte por qué se va y no que sueñen que ya se vaya y a lo largo de su carrera ha logrado administrarse para poder vivir tranquilamente en esta etapa, algo que no logran muchos artistas.

"Te diré que gané bien en Televisa y supe ahorrar, supe administrarme, no fui muy gastador, no te puedo decir que tengo los millones, pero sí tengo para vivir tranquilamente de aquí al resto de mi vida y eso porque invertí, porque supe cuidar mis centavos. Es muy triste cuando ves a esas grandes personalidades, verlos acabados y creo que lo más triste -después de la salud- es estar fregado, llegar a viejo y fregado es muy triste y por eso hay que saber administrarte".

También señaló que desafortunadamente el medio ha cambiado mucho y ahora ya nada es como antes.

"Antes, los mismos artistas te veían con respeto, cuando llegué aquí era impresionante ver a María Félix, a Silvia Pinal, había unas fiestas donde llegaban Ernesto Alonso, Marga López que se mezclaban con Érika Buenfil, las Angélicas, ahora que me retire sentiré muy contento de tanto que viví y dejar esto no me da tristeza porque ya no es lo mismo".

Regresa "Pepillo" a Hoy

Origel estará todos los miércoles en el programa matutino para hablar del mundo de los espectáculos. Señaló que el periodo podría ser de menos de un año, mientras afina los detalles para mudarse de país y cumplir con otro de sus sueños como el de montar una exposición, vender sus cuadros e impulsar su marca de vino.

"Ya después de que estuve tres años levantándome temprano para ir a Hoy lo que menos se me antoja (a estas alturas del partido) es levantarme temprano, pero ahora que me hablaron para que fuera a contar el porque de mi retiro del medio, Magda habló conmigo y me convenció y dije bueno, si todavía voy a estar en Con permiso (otro de sus programas de tv) también puedo estar en Hoy".

Aunque se había dicho que tuvo problemas con Andrea Legarreta por algunos comentarios suyos, el conductor enfatizó que nunca fue cierto.