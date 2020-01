Asegura AMLO que el sistema de salud estaba 'completamente abandonado'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración encontró un sistema de salud “completamente abandonado” y esto influye para que 60 por ciento de la población no tenga acceso a estos servicios.

“Ahora lo que se ha decidido es que se pueda otorgar, proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos, desde luego hay dos servicios que se prestan desde el sector público, el que atiende a derechohabientes, ISSSTE, Seguro Social y este nuevo servicio que va orientado a dar atención a quienes no cuentan con seguridad social, a la población abierta, que es la más pobre, más necesitada”, expuso.

Apuntó que quienes están registrados en el Seguro Popular seguirán contando con los servicios gratuitos, y que ya no será necesario registrarse, porque esto implicaba contar con ocho mil promotores que hacían este trabajo, ahora esos recursos se destinarán a contar con más médicos y enfermeras para abatir el déficit que hay en el país.

“Se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados, no se administraban bien, no en todos los casos, no quiero generalizar, pero los recursos no se utilizaban para la atención médica, sino para otros propósitos”, añadió al asegurar que con el nuevo esquema del Instituto para el Bienestar, se dará atención médica a todos los mexicanos, sin tener que registrarse.

En conferencia de prensa, el mandatario federal expuso que a su llegada al gobierno federal encontraron que los hospitales tienen falta de infraestructura, equipos y personal tanto de médicos como enfermeras.

“El sistema de salud pública estaba en el abandono, los centros de salud, los hospitales sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos especialistas, con una mala infraestructura, sin equipos de rayos equis. Abandonado por completo el sistema de salud”, finalizó.