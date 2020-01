Grupo Vida reanudará búsqueda de desaparecidos

La búsqueda de sus seres queridos no cesa. Será el próximo lunes que el Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) reinicie sus labores en coordinación con autoridades estatales y federales. En tanto no se termine con uno de los ocho puntos en donde se trabaja desde hace años, no se podrá iniciar con puntos nuevos.

Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca, vocera de la agrupación, informó que será bajo la dinámica establecida por las autoridades como regresarán a los trabajos de búsqueda, es decir, una semana de búsqueda en uno de los puntos y la siguiente con trabajos de reconocimiento de los hallazgos. Actualmente se tienen activos ocho puntos que son: Patrocinio, Santa Elena, San Antonio de Gurza, San Francisco Aguanaval, El Venado, El Volcán, Estación Claudio y la Cueva del Tabaco. De acuerdo con Ortiz, se tienen tres puntos vírgenes en los que se espera trabajar, sin embargo la autoridad les ha indicado que en tanto no se termine con alguno de los puntos señalados, no se podrá iniciar con uno nuevo. Ortiz comentó que pese a contar con dos células de trabajo, las labores de búsqueda van lentas. "Se supone que tenemos dos equipos, pero uno de los antropólogos cuenta con un rezago importante y por eso no lo han dejado salir a campo", explicó. Por otra parte, comentó que por el lado de La Laguna de Durango se han sumado más casos de personas desaparecidas, tanto que ya suman 53. Con estos nuevos casos, suman ya más de 200 las familias que han buscado apoyo en el Grupo Vida. Dijo que por este lado de la región Lagunera solo se tiene el reporte de dos puntos por trabajar, los cuales fueron resultado de una averiguación. Sin embargo, aún no se ha podido trabajar ya que son necesarios una serie de estudios debido a que se trata de una noria. Ortiz comentó que no se han recibido denuncias por parte de La Laguna de Durango. "La gente está muy renuente para hacerlo, no quieren hablar", dijo la vocera de la agrupación. Por otra parte, adelantó que en breve se estarían reuniendo con autoridades de la Fiscalía General del Estado, a fin de afinar detalles de los trabajos que se llevarán a cabo. Labores Puntos en los que se trabaja actualmente. * Patrocinio. * El Volcán. * El Venado * Estación Claudio, entre otras. * Se trata de comunidades que se localizan en San Pedro, Matamoros, Viesca, Torreón y Francisco I. Madero.