Sufren en Skate Park por los robos

Por segunda ocasión en un corto lapso, el Skate Park de esta ciudad, ubicado a un costado de la Unidad Deportiva Aeropuerto, sufrió un robo a sus instalaciones, causando daño en la infraestructura y desmantelando el de por sí, descuidado espacio público.

Usuarios y personal de este sitio que da cabida a deportistas extremos en bicicleta, patineta y patines, reportaron a esta casa editora, que durante la noche del pasado lunes 6 de enero, ladrones ingresaron por la noche y forzaron diversas cerraduras y ventanas, para apoderarse de diversos artículos. La cerradura del baño de damas fue destruida y los ladrones se llevaron los espejos que estaban ubicados en ese espacio, causando daños en las paredes y dejando inservible el pasador de las puertas.

2 ROBOS se han sucitado en las instalaciones del Skate Park Torreón, en los días recientes.

Además, los ladrones abrieron una ventana, rompieron la tela mosquitera y se llevaron dinero producto del cobro de entradas al recinto, así como mercancía varia, lo que causa otra fuerte baja a los ingresos de este parque deportivo. Los usuarios aseguran que la vigilancia policial no ha sido continua ni suficiente, a pesar de que hace apenas unas semanas, ya se había registrado un atraco similar en esas instalaciones, además de que han solicitado apoyo del Instituto Municipal del Deporte y no han obtenido respuesta, argumentando que ese espacio es administrado por un patronato, por lo que la instancia del ayuntamiento no tendría manera de intervenir.

Por lo pronto, los usuarios siguen en la práctica de su deporte favorito y tratan de arreglar en lo posible, por sí mismos, las instalaciones dañadas.