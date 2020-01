Enrique Bunbury lanzará disco muy personal

El cantante español Enrique Bunbury anunció que este año lanzará un nuevo disco de estudio, el cual calificó como "tremendamente personal, que mira al presente".

A través de una carta difundida en sus redes sociales y página oficial de internet, el artista indicó que en los próximos días publicará el primer adelanto de su material discográfico, el sucesor de Expectativas (2017), y su posterior álbum en directo California Live!!!

"Personalmente, este año se me presenta especialmente emocionante. En unos pocos días podréis escuchar el primero de los adelantos de mi nuevo álbum. Hemos trabajado muy duro durante todo el año ya pasado. Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal", escribió. Bunbury detalló que en el disco tiene composiciones musicales, versos, melodías y producción que vale la pena escuchar; "no me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy".

El exintegrante del grupo Héroes del Silencio dijo que le gustaría que sus seguidores lo esucucharan con atención "para conocer y comprender, y dejaros girar por la emoción y la capacidad de sorpresa.

"En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado. Deseo que lo disfrutéis porque os entrego algo muy valioso para mí", añadió.