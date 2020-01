Toman delantera por el Oscar

Cinco películas tomaron ayer la delantera en la carrera por el Oscar: Once Upon a Time ... in Hollywood (Había una vez en Hollywood) de Quentin Tarantino, 1917 de Sam Mendes, The Irishman (El irlandés) de Martin Scorsese, Parasite (Parásitos) de Bong Joon Ho y Jojo Rabbit de Taika Waititi.

Todas fueron nominadas al máximo premio tanto del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés) como del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA), dos de los indicadores más confiables de lo que podría ocurrir en los Premios de la Academia.

Todas menos 1917, que se alzó con los máximos honores el domingo en los Globos de Oro, han sido nominadas por los tres principales gremios de la industria. El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) postuló previamente a Once Upon a Time ... in Hollywood, Parasite, The Irishman y Jojo Rabbit a su premio más importante: el de mejor elenco.

La rara confluencia de anuncios puso la temporada de premios a toda máquina. Los Premios de la Academia serán unas semanas antes que de costumbre, el 9 de febrero, reduciendo el calendario pre Oscar.

Los pronosticadores del Oscar prestan especial atención al Sindicato de Productores, que seleccionó 10 películas este año. Además de las arriba mencionadas, Joker, Marriage Story (Historia de un matrimonio), Knives Out (Entre navajas y secretos), Little Women (Mujercitas) y Ford v Ferrari (Contra lo imposible) competirán por el Premio Darryl F. Zanuck, su máximo galardón.

Los Premios del Sindicato de Productores, ahora en su 31ra edición, han servido históricamente como un fuerte indicador de cara a los Oscar. En los últimos 30 años, 21 películas laureadas por el PGA terminaron por alzarse con el Premio de la Academia a la mejor película, incluidas las más recientes Green Book (Green Book: una amistad sin fronteras), en 2019, y The Shape of Water (La forma del agua) en 2018.

Las ausentes más notables fueron The Farewell (La despedida), Bombshell (El escándalo) y The Two Popes (Los dos papas).

Aún tienen chances de ser nominadas al Oscar a la mejor película, aunque rara vez más de una cinta pasada por alto por el PGA llega a estar en la contienda.

El Sindicato de directores es otro pronosticador prominente. Desde 1948, sólo siete películas laureadas por el DGA no se han llevado el Premio de la Academia. El año pasado, Alfonso Cuarón ganó el DGA antes de alzarse también con el Oscar.

En sus 71 años de historia, el gremio sólo ha postulado a ocho mujeres a mejor director. La última fue Greta Gerwig, en 2018, por Lady Bird, pero este año no fue incluida por Little Women.

Aunque las directoras tuvieron un año histórico en la taquilla en 2019, han sido mayormente alienadas de la temporada de premios. Los Globos no nominaron a ninguna directora ni incluyeron ninguna cinta dirigida por una mujer entre sus 10 candidatas a mejor película (cinco de drama, cinco de comedia).

Las nominaciones del DGA a director debutante estuvieron más equilibradas. Por este premio compiten Mati Diop, por Atlantics; Alma Har'el por Honey Boy, Melina Matsoukas por Queen & Slim, Joe Talbot por Last Black Man in San Francisco, y Tyler Nilson y Michael Schwartz por The Peanut Butter Falcon.

Las votaciones para las nominaciones al Oscar también cerraban ayer. Los candidatos a los Premios de la Academia se anunciarán el lunes.

Fechas