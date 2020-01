Atrévete a pulir tu estilo

El cambio de imagen es una propuesta que ha pasado de las estrellas del show business y los grandes corporativos a los armarios personales. Su aplicación no es vana, ya que impacta en la autoestima y desempeño cotidiano de las personas. La última década ha visto el crecimiento en popularidad del diseño de moda personalizado. Es decir, la guía de expertos no solamente en moda, sino en imagen personal integral.

En nuestro país destaca el trabajo en esta área de Adriana Ruiz, especializada en el personal stylist para mujeres a través de su consultoría de imagen en ámbitos corporativos y personales. La especialista comentó que su campo de trabajo es exclusivamente femenino, debido a que tiene una plena identificación y dominio de género y es donde mejor se desenvuelve profesionalmente.

Afirma que la consultoría de imagen personal se debe entender de manera completa, ya que no es solamente la elección de prendas adecuadas, sino una concordancia con el sentir de la persona y la formación de una auto imagen apropiada.

"El objetivo es sacar la mejor versión de las clientas. Que tengan auto conocimiento, que sepan de dónde sale su gusto y cómo mejorarlo con nuevo cortes, nuevos colores, por medio de un estudio de color especializado, integrando las tendencias actuales", afirmó.

Adriana Ruiz destaca que los pasos que sigue al momento de comenzar a trabajar con las mujeres que desean aprovechar al máximo las posibilidades de la ropa y el maquillaje.

"Lo primero que hago es entrevistar a mis clientas para establecer sus necesidades. Es distinta la propuesta para una ejecutiva que para un ama de casa, por ejemplo. Todo el styling es 100% personalizado, de acuerdo con los objetivos de mis clientas. Después me meto al clóset. Hago un estudio de color para ver qué colores se van a quedar y cuáles no. También un estudio de cuerpo para ver qué corte les queda. He de decir que en un noventa por ciento de los guardarropas que veo, las mujeres usan una o dos tallas más grandes de las que verdaderamente les quedan. Es importante hacerles ver que no tienen que tapar su cuerpo, sino buscar prendas que las favorezcan. Lo primero genera volumen innecesario y lo segundo privilegia prendas que les estilizan la figura. A partir de esto, hago una lista de shopping con lo que les hace falta para su nueva imagen. Por ejemplo, una mujer muy clásica que sólo usa blanco y negro, en el shopping le escojo nuevos colores, nuevas prendas y, algo súper importante, es que les hago identificar cosas que amén de su cuerpo para comprar prendas que potencialicen eso", dice.

Uno de los temas de gran interés para el público interesado en esta materia es saber si, incluso con un presupuesto limitado, puede conseguirse un cambio de imagen que implique la compra de nuevas prendas que cumplan con requisitos mínimos de apariencia y calidad. En algunos casos, los consultores están ligados, por razones comerciales, a algunas marcas que, inevitablemente, sesgan sus recomendaciones.

Por ello, Adriana Ruiz subraya que ella no trabaja con ninguna marca, justamente para mantener una independencia del juicio estético y tener plena libertad al momento de realizar los cambios de imagen deseados. Para ella, hay pocas restricciones en la elección del guardarropa, siendo éstas básicamente cuando el mínimo de calidad de las prendas no se cumple. Fuera de ello, trabaja para todos los bolsillos.

"Los cambios de imagen que realizo siempre se adecuan al presupuesto de mis clientas. Es para prácticamente todos los niveles: desde la que ahorró algo de dinero para su shopping hasta la que tiene presupuesto ilimitado. Digamos, desde Bershka y Zara, que son muy accesibles, hasta irme de viaje a Houston con mis clientas a las mejores boutiques de aquella ciudad", señala Ruiz.

La especialista señala que un cambio de imagen o, bien, una consultoría en imagen debe ser visto como una inversión para toda la vida, pues cuando se invierte en un styling, se tiene la certeza de que lo que te pongas te va a quedar bien y eso impacta en el desenvolvimiento diario de las personas.

Adriana Ruiz recomienda que quien guste someterse a una consultoría de imagen busque a alguien reconocida en su entorno y con vasta experiencia, pues de lo contrario, puede encontrarse con resultados inversos a lo buscado.

Encontrar al responsable de transformar nuestra imagen puede complicarse si no tenemos en cuenta una serie de factores que pueden hacernos pasar una muy mala experiencia. A continuación, te compartimos algunos puntos a revisar al momento de buscar un consultor de imagen.

- Evita compromisos: Rehuye de personalidades que se hagan llamar "expertos" o "gurús" de moda con una notoria actividad con marcas de ropa específicas. Sus consejos pueden tener la intención de que consumas los productos de las firmas que solo a ellos les interesan y no de ayudarte.

- No contrates un todo en uno: A pesar de que pueda parecer atractivo, evita consultores que sean expertos en maquillaje, peinado y vestimenta, pues más vale la pena ir con alguien especializado en cada materia. Bien dicen que el que mucho abarca, poco aprieta.

- Evita improvisaciones: A pesar de que pueden servir como guía, es muy mala idea realizar un cambio de imagen basándote en los consejos de un influencer o algún un sitio de internet, pues estas recomendaciones son muy genéricas y no responden a tus necesidades específicas.