Denuncian cobro indebido de impuesto

Se está aplicando un cobro considerado como indebido a camionetas pick up de uso particular en municipios como Canatlán y Guadalupe Victoria, de acuerdo a denuncias ciudadanas, por lo que se pidió desde el Congreso del Estado revisar esta situación y reembolsar el cobro adicional que se hizo a los afectados que acudieron a pagar su refrendo, correspondiente a este año 2020 a los centros de recaudación.

"Es un cobro indebido, no hay ningún impuesto nuevo. El Congreso no le autorizó a ningún municipio ni al Estado incrementos absolutamente en ningún impuesto. Tiene que ser exactamente lo mismo que el año pasado", manifestó el diputado Esteban Villegas Villarreal.

Explicó que existe un impuesto desde hace bastante tiempo que debe aplicarse al transporte de carga, sin embargo, este tipo de camionetas no entran en esa categoría.

"Lo que yo escuché de una declaración en Canatlán es que le están cobrando a la gente que tiene camioneta pick up porque ellos piensan que es de carga y no es, a las camionetas pick up no les tienen por qué cobrar ni un solo impuesto extraordinario y ni tienen que llevar tampoco ninguna documentación para decir: es mi vehículo particular, ya sabe la autoridad cuáles son los vehículos que se dedican a la carga", precisó.

Dijo que de inicio se pensó que era un tema aislado, pero se tienen más reportes de municipios como Guadalupe Victoria.

"No hay ningún impuesto nuevo, no les tienen por qué cobrar ese impuesto", insistió.

Dijo que ya se tuvo comunicación con la Secretaría de Finanzas, dependencia que negó un cobro indebido, por lo que a quienes se les hizo efectivo, se les tendrá que reembolsar.

"Si lo están cobrando ahora van a tener que revisar las recaudaciones, cómo se lo van a tener que regresar a la gente porque no hay autorizado ningún impuesto nuevo en este 2020", citó.

Y agregó que se mantendrá la comunicación con la Secretaría de Finanzas para determinar el mecanismo para regresarle su dinero a los contribuyentes que les cobraron de más.

Con total apego a la ley: Julio César Arce Valencia

El cobro del impuesto por permiso de carga a personas físicas con actividad empresarial que utilizan unidades tipo pick up para sus tareas se cobra con total apego a la ley, indicó Julio César Arce Valencia, titular de la Subsecretaría de Ingresos del Estado.

El funcionario estatal explicó que el cobro del permiso de carga se cobra desde hace ya muchos años, aplicable a las personas morales con un subsidio al 50 por ciento, pero ahora también será para personas físicas con actividad empresarial, ya que la ley así lo contempla.

Este año se determinó mantener el subsidio al 100 por ciento solamente a las personas físicas sin actividad empresarial.

Esto quiere decir que una persona que acude al Centro Multipago a pagar su refrendo por una pick up y no realiza actividad empresarial cuenta con un subsidio total.

Para que este subsidio aplique basta con la palabra del propietario de la unidad, ya que realizar otro procedimiento para saber si realiza o no actividad empresarial haría el trámite más lento.