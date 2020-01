Javier Aguirre se repone de 'turbulencia'

No, 2019 no fue un año sencillo para Javier Aguirre. "El Vasco", el único técnico mexicano que ha hecho una gran carrera en el futbol europeo se las vio negras. Primero fue despedido como seleccionador de Egipto, y después tuvo que encarar la parte final del juicio en donde se le acusaba de amaño de partidos.

"Fue tenso", confiesa el entrenador de 61 años, quien al final vio la luz, porque no sólo fue absuelto de las acusaciones que ensuciaban su carrera, sino que además consiguió trabajo de nueva cuenta en España, con el Leganés.

"Fue un año de altibajos, emociones fuertes", comenta desde Madrid. "Afronté la Copa África [con Egipto], y no salió bien; y vino el juicio que llegó a su punto álgido y luego la sentencia".

El primer semestre de 2019 transcurría normal, "hasta que cambiaron la sede de la Copa África. Era una copa a la que me dijeron que no le diéramos mucha importancia, porque iba a ser en Camerún, pero cuando cambia a Egipto, ahí sí querían ser campeones, y cambió la conducta, actitud, no salió bien..., me quedé sin empleo, pero al final me vino bien, me centré en el juicio, nos absuelven y en ese proceso me llama el Leganés".

Desde 2011 salió a la luz el supuesto amaño del juego Levante-Zaragoza. Aguirre era técnico de los maños y fue señalado. "Hubo tensión, comentarios que no podíamos controlar, opiniones de periodistas y gente, algo normal. Cuando sale a favor, mi familia, yo, los amigos, descansamos. La familia era lo que me ocupaba, aunque siempre estuve tranquilo".

Con dos Mundiales en su haber, experiencia en cuatro continentes y muchas competencias, Aguirre podría ser catalogado como el mejor técnico en la historia de México, pero... "Es una pregunta que no debo contestar yo. Hay gente que ha ganado títulos para México como Raúl Gutiérrez, Chucho Ramírez, Manolo Lapuente, Luis Fernando Tena, títulos avalados.

"Además de don Nacho Trelles, gran técnico. Lo que sí te acepto es que tengo mucha experiencia. Me ha tocado dirigir en Copa Asia, África, América y Oro, cuatro Confederaciones, me falta la Eurocopa. He estado en cuatro Mundiales, como técnico, auxiliar y jugador. En España me conocen bien... Sí, he tenido grandes experiencias y visitado lugares que nunca pensé".

Pero al final, siempre está al pendiente de México, su país, un país que vive una nueva etapa, más allá del futbol. "A la distancia, después de un año de nuevo Gobierno está claro que México está en transición, intentando cambiar algunas cosas, y todo proceso de este tipo lleva su tiempo. Los cambios van despacio, pero creo que vamos por el camino correcto. Espero que México siga creciendo, siempre estoy al pendiente y hago fuerza para que estemos cada día mejor, y el país sea el que todos queremos", finalizó "El Vasco" Javier Aguirre.