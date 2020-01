No haré escenas de sexo explícito por respeto a mi hija: Ivonne Montero

La actriz mexicana Ivonne Montero aseguró que no tiene interés en hacer escenas que involucren desnudos y sexo explícito, principalmente por respeto a Antonella, su hija.

En el marco de la celebración del cumpleaños 50 de Fernando Carrillo, Montero declaró sobre un papel que rechazó para una serie: “Era un personaje interesante, tenían buen presupuesto y había unas escenas bastante candentes y pedí una referencia en video para saber qué tenía que hacer”.

“En el ejemplo que me mandaron había una actriz mexicana con escenas bastante fuertes, era ‘soft porno’ y hay una enorme diferencia entre las fotos que yo hago a las imágenes teniendo sexo con un caballero”, puntualizó.

En años anteriores, Ivonne ha desempeñado papeles en los que debe realizar escenas eróticas, como en las cintas El tigre de Santa Julia y Asesino en serio, sin embargo ahora su postura ha cambiado debido a la maternidad.

“Es por respeto a mi hija, a mi casa y a mi familia, se puede decir por mi moral y mi ética. No me ofende porque mi carrera ha ido muy de la mano con la sensualidad, he hecho desnudos en cine, teatro y televisión, respeto el cuerpo de la mujer, pero hacer sexo explícito, no”.

Entre los planes y propósitos que tiene la actriz para este 2020, es retomar el ejercicio y su faceta de empresaria con unos negocios de cupcakes y de ropa, asimismo continúa en el teatro con la obra El último día de mi vida, al lado de Fernando Carrillo en el Teatro Tepeyac.