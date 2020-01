'La Culebra' confía en ataque santista

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación rumbo al debut en el torneo Clausura 2020 y esta tarde realizaron un entrenamiento en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, donde Guillermo Almada prepara las armas a utilizar en su visita a Tijuana.

El equipo lagunero entrenará una vez más en su cuartel general, este miércoles, enfocándose en temas tácticos, para el jueves cerrar filas y partir con destino a la frontera bajacaliforniana, donde buscarán sumar sus primeros tres puntos de un nuevo torneo, en el que tendrán la oportunidad de tomar revancha, tras ser eliminados de manera prematura durante la anterior liguilla.

Previo a la práctica vespertina de ayer, el atacante ecuatoriano, Eryc Castillo, habló respecto a ese sentimiento de venganza que tiene el equipo, aunque afirma que su mirada ya está en lo que viene por delante: “el trabajo que hemos venido haciendo ha sido muy importante, hemos afinado cosas que en la etapa pasada no sucedieron. Ahora un nuevo campeonato, una nueva etapa y concentrado en lo que se viene. Nos quedamos con un poco de dolor por no llegar al objetivo final, pero eso ya pasó, estamos mentalizados ahora en el primer objetivo, clasificar a lo que es la liguilla final. Dios permita que partido a partido, vamos a lograr ese objetivo y a seguir trabajando”, sentenció.

“La Culebra” Castillo confía en que a pesar de no contar con refuerzos, el ataque santista siga manteniendo esa fortaleza que le permitió a los Albiverdes, ser el equipo más goleador del torneo anterior: “hemos venido haciendo bien los trabajos, por ahí si el club no quiso traer a nadie para reforzar su parte de ataque, creo que están confiando en nosotros, creo que la confianza siempre ha estado en nosotros, vamos a hacer las cosas bien y a seguir mejorando en lo que venimos haciendo. La fase pasada dimos méritos para estar adelante, creo que esta no puede ser la excepción”, advirtió.