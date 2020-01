Ashley Graham lanza colección de vestidos de novia 'plus size'

Bien lo señalaron las estadísticas del 2019 de Lyst y Pinterest sobre los temas que vendrían a influir en las propuestas de moda y tendencias en 2020, iniciativas que surgieron desde el año pasado y que ahora se muestras más tangibles que nunca. Estamos hablando de la moda inclusiva, esa que celebra las distintas formas y siluetas corporales. Savage Fenty, la línea de lencería de Rihanna, comenzaría sigilosa pero contundente a influir en la percepción de la belleza y lo que conocemos como estético y al parecer, este nuevo formato de "body positive" se traslada al mercado nupcial. Los encargados serían nada menos que la top model plus size Ashley Graham y la marca española de vestidos de lujo Pronovias.

La misma Ashley compartía en sus redes lo complicado que fue para ella encontrar el vestido de novia perfecto y todo lo que tuvo que hacer para conseguirlo.

"Han pasado nueve años desde que Justin y yo nos casamos y no cambiaría nada excepto... muchos de ustedes conocen el compromiso por la talla, algo que no debería hacer en el día de tu boda. Encontré una silueta que amaba pero tuve que aceptar significativos cambios y aun así no era mi talla", comentó Graham en sus redes. Una sensación que muchas mujeres han experimentado, relató.

Es por ello que la modelo y activista se unió a la marca de vestidos de novia de lujo para lanzar una línea especial de 16 vestidos de ajuste perfecto que va de las tallas 32 a la 66.

La directora artística de Pronovias, Alessandra Rinaudo, la cual trabajó de cerca con Graham, comentó que: "gracias a su orientación, hemos mejorado aún más el ajuste y la construcción de nuestros modelos para vestir con estilo los sueños de todas las mujeres del mundo".

Las futuras novias no deberían de preocuparse por encajar en el vestido de sus sueños, el vestido de sus sueños debe de estar ahí, para ellas, aclaró la marca Pronovias al respecto. La colección de Ashley Graham x Pronovias estará pronto a la venta, específicamente en marzo, donde la podrás encontrar en boutiques de la firma.