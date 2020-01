Presentan smartphone que 'esconde' sus cámaras

De acuerdo con OnePlus la tecnología detrás de esta función es el electrocromismo, propiedad que permite que ciertos materiales cambien de color cuando se les aplica carga eléctrica. Sin embargo la marca afirmó que la verdadera innovación radica en lo delgado del vidrio y en lo rápido que hace los cambios. Tiene un grosor de solo 0.35 mm y puede cambiar de opaco a transparente en 0.7 segundos. La intención de la marca con este concepto es tener un diseño destacado, razón por la cual para su desarrollo se inspiraron en los autos de McLaren, algo que se refleja en el color naranja de la cubierta de cuero y el aluminio que se ve brillante.

Here is the @Oneplus Concept One Phone that includes the first Electrochromic Glass in a phone to hide the camera lenses! OnePlus is calling this the “Invisible Camera” that also can be used as an ND filter in Pro Mode #CES2020 pic.twitter.com/biKKpJa9b5