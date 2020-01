El lagunero Andrade le arrebata la mascara a Rey Misterio en la WWE

El luchador lagunero, Andrade, ha logrado forjar una naciente pero dura rivalidad con otro mexicano, Rey Misterio, luego de arrebatarle un campeonato de la WWE.

En esta ocasión, el nacido en Gómez Palacio, pudo arrebatarle la máscara a Rey Misterio en la pelea de revancha donde logró retener el título del pancracio estadounidense con algo de ayuda por parte de Zelina Vega.

Misterio perdería el combate, luego de caer sobre Vega, siendo aprovechado por Andrade aplicándole un DDT.

Luego de ganar la pelea, el lagunero volvió a la cuadrilátero para arrebatarle la máscara al peleador mexicano.

Rey Misterio se vengaría del despojo de su máscara en la zona de backstage, mientras Andrade era entrevistado, golpeándolo y dejando la posibilidad abierta de una gran rivalidad entre los luchadores mexicanos.