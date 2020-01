Aída Cuevas recuerda a Juan Gabriel con foto de antaño

La cantante mexicana de música vernácula Aída Cuevas publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para recordar a Juan Gabriel, quien este martes hubiera cumplido 70 años de edad, y compartió una fotografía de sus inicios en el medio artístico al lado de "El Divo de Juárez".

“Hoy se cumplirían 70 años de tu llegada a este mundo, de contagiarnos tus sentimientos a través de canciones y compartir tu talento con todos nosotros que te admiramos.

"No hay día en el que no se te piense y que agradezca a Dios que tu camino y el mío se cruzaran para crear música y cosechar una gran amistad ¡Feliz Cumpleaños, Alberto!”, fue el mensaje que Cuevas dedicó en redes sociales al cantautor de Querida.

En la fotografía en blanco y negro que acompaña el texto se puede ver a una joven Aída con Juan Gabriel, en lo que parece ser una cabina de grabación y donde ambos portan audífonos de diadema.

Cabe mencionar que además del éxito que tuvo Juan Gabriel como solista, también fue compositor para otros artistas como la misma Aída Cuevas con temas como Quizás mañana, de 1983; Rocío Dúrcal logró su primera nominación al Grammy gracias a Amor eterno, así como Lucha Villa con las canciones Tú a mí no me hundes, No discutamos y Tú a mí ya no me interesas.

Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, falleció el 28 de agosto de 2016 en su departamento de Santa Mónica, Estados Unidos, tras un infarto agudo. Sus restos fueron cremados en Anaheim, California, por decisión de sus hijos.