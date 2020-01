Usuarios critican actitud de Beyoncé ante triunfo de Joaquin Phoenix

Durante la entrega 77 de los Globos de Oro del pasado domingo, Joaquin Phoenix ganó el premio por Mejor Actor en una película de drama, lo que generó que sus colegas se levantaran de sus butacas para ovacionar al protagonista de Joker.

Sin embargo, fueron casi todos, pues hubo alguien que prefirió no celebrar el triunfo del histrión de 45 años, se trata de Beyoncé, quien está siendo atacada por usuarios de redes tras negarse a levantarse para aplaudir, siendo considerada por muchos como grosera.

Su gesto no pasó desapercibido por nadie, pues la llamada “Queen B”, que se quedó sin Globo de Oro a Mejor Canción por Spirit, estaba sentada a lado de Reese Witherspoon y cerca del actor Leonardo DiCaprio, quien celebró a Phoenix con un gran abrazo,

Por lo que las reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas.

“Joaquin Phoenix ganó por Joker y recibió aplausos de pie de todos… menos Beyoncé”.

Joaquin Phoenix winning for Joker and receiving a standing ovation from everyone... except Beyonce. Love. pic.twitter.com/F4ggYMt7hS — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 6, 2020

Beyonce no ovacionando a joaquin phoenix es lo que necesitaba para arrancar el luness — Bárbara Carmona (@BarCarmonaa) January 6, 2020

“Beyoncé necesitaba mover su trasero flojo e irrespetuoso fuera de su silla por Joaquin Phoenix. Puede ser una fodonga en su casa”.

Beyoncé needed to drag her lazy, disrespectful ass out of that seat for Joaquin Phoenix. She can be a slob at home — Lucy’s lost her patience (@casual_redhead) January 6, 2020

“Beyoncé sentada mientras todos le aplaudían de pie a Joaquín Phoenix es el tipo de energía que quiero ver de todos este 2020”.

Beyoncé sitting during the standing ovation for Joaquin Phoenix's win is the type of energy I want to see from everyone in 2020 pic.twitter.com/EJD8uq4mHq — Sam Stryker (@sbstryker) January 6, 2020

“Finalmente sabemos que Joker es mala porque a Beyoncé no le gustó”.

FINALLY we know the joker movie is bad because beyonce didn't like it https://t.co/Uni8jhejnI — matt (@matthiasellis) January 6, 2020