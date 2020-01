Comité de Finanzas del Senado de EUA aprueba el T-MEC

El USMCA traerá mucha de la necesaria certidumbre y beneficios concretos a los granjeros, trabajadores y hombres de negocios estadunidenses, señaló el presidente del comité, Chuck Grassley.

Los senadores republicanos Pat Toomey y Bill Cassidy, así como el demócrata Sheldon Whitehouse, fueron los únicos votos en contra, reportó el sitio electrónico cnbc, el cual precisó que las exportaciones estadunidenses a Canadá y México superan a las hechas a cualquier otro país.

La versión que votó este martes el Senado es la que incorporó varias adiciones hechas por la Cámara de Representantes del Congreso estadunidense, la cual le dio luz verde por 385 votos a favor y 41 en contra en su sesión del pasado 19 de diciembre.

El acuerdo fue también enviado a los comités senatoriales de Comercio, de Relaciones Exteriores así como de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones.

De acuerdo a analistas, la demora que vive el juicio político al presidente Donald Trump en espera de que el Senado fije sus reglas, parece favorecer la aprobación del USMCA, pues el tiempo legislativo podría ser aprovechodo para su aprobación plena que podría suceder la próxima semana.

El documento que actualiza el original Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, entrará en vigor cuando el socio canadiense haga a su vez la ratificación parlamentaria, lo que ocurrirá una vez que regrese a laborar el próximo 27 de enero.

After several yrs of hard work USMCA just passed out of Sen Finance Cmte 25-3 BIG bipartisan support for trade deal is a historic win Congrats to @realDonaldTrump +USTR Amb Lighthizer +the USA! USMCA is good news for workers/manufacturers/farmers & all Americans