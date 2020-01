1942: Nace Stephen Hawking, célebre físico teórico, astrofísico y cosmólogo

El astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, Stephen Hawking, quien este miércoles habría cumplido 78 años de edad, destacó por sus descubrimientos sobre la radiación de los agujeros negros y el origen del universo.

Además, fue un ejemplo de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), pues postrado en un silla de ruedas, fue capaz de desarrollarse como esposo, padre y uno de los más destacados científicos.

Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra, en una familia de intelectuales de cuatro hermanos, señala la página de Internet buscabiografias.com.

Estudió matemáticas y física en el University College de Oxford, de donde se licenció en 1962. Cuatro años más tarde obtuvo un doctorado en el Trinity Hall de Cambridge.

De acuerdo con el portal biography.com durante su estancia en Cambridge, el joven Stephen comenzó a notar cambios en su salud y aunque éstos eran menores su padre lo envió a ver a un médico y se sometió a diversas pruebas.

Dichos estudios médicos revelaron que Hawking se encontraba en las primeras etapas de la ELA, por lo que su esperanza de vida no superaba los dos años; como resultado el científico abandonó su trabajo y sufrió una grave depresión.

A medida que pasó el tiempo y notó que su enfermedad se estabilizó, logró recuperar la moral, y postrado en una sillas de ruedas comenzó su proceso de titulación.

Cuando consiguió el doctorado trabajó con el físico teórico Roger Penrose en la comprobación matemática del inicio del tiempo. En las mismas fechas fue nombrado profesor adjunto de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica en Cambridge.

Prestó especial interés en el campo de la relatividad general. En 1974 propuso, de acuerdo con las predicciones de la física cuántica, que los agujeros negros emiten partículas subatómicas hasta agotar su energía, para finalmente estallar, destaca la página de Internet biografiasyvidas.com.

En 1977 fue nombrado profesor de Física Gravitacional en Cambridge, donde dos años más tarde obtuvo la cátedra Lucasiana de matemáticas, misma que en su momento llegó a ocupar Isaac Newton (1643-1727).

The Large Scale Structure of Space-Time (1973), Superspace and Supergravity (1981) y el best-seller Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros (1988) son algunas de las obras que recogen el estudio de Hawking sobre las propiedades de los agujeros negros y la relación de éstos con las leyes de la termodinámica clásica.

A lo largo de su carrera fue galardonado con diversos premios: en 1989 obtuvo el Príncipe de Asturias de la Concordia; en 2006, le fue otorgada la Medalla Copley, y en 2009 la Medalla de la Libertad.

En lo personal, Stephen Hawking contrajo matrimonio con Jane Wilde (1944), con quien tuvo tres hijos y después de 25 años de matrimonio se separaron, por lo que ese año se fue a vivir con su enfermera.

Finalmente, el 14 de marzo de 2018, a los 76 años de edad, falleció en su casa de Cambridge, Reino Unido.