Me fue imposible en mi artículo anterior por razón de espacio y lo importante: evitar el tedio sin duda, por extenderme tanto para mis 5 lectores que ( frase patentada por el reconocido Maestro Catón) que leen ésta columna por lo tanto, lo siguiente es darle continuidad a lo escrito la semana anterior.

Decía que conocíamos que entre los aspectos importantes a resolver es el hecho de que es altamente preocupante el estancamiento en nuestra economía, el término técnico de que si se trata de una recesión o desaceleración ante los números fríos que conocemos, tienen una referencia que no es relevante, el aspecto toral es que para un país como el nuestro , lo que inquieta es que no se define un modelo o una estrategia a seguir; las élites empresariales, economistas e intelectuales han diagnosticado perfectamente éste problema las mismas firmas calificadoras están en espera de las acciones que se tomen en los siguientes meses del año que inicia para tomar una decisión que sin duda podría afectarnos seriamente si se inicia con una reducción más a la calificación de Pemex, ya que si fuera negativa afectaría por fuerza la calificación a la deuda soberana y a las Finanzas Públicas de nuestro Gobierno. Con todo y que mantenemos indicadores económicos positivos como tipo de cambio, intereses, inflación, algunas inversiones directas e incluso en Bolsa ( en otra ocasión abordaré) a pesar de lo anterior los inversionistas están a la expectativa del comportamiento económico para los siguientes meses.

Sin embargo es precisamente el Gobierno Federal es decir el propio Presidente López Obrador es el que se resiste a reconocer primero que lo que nos está afectando es un hecho real y por consiguiente modificar el modelo económico que se está aplicando; como lo mencioné en artículos anteriores se requiere una responsable acción del Gobierno y la Iniciativa Privada para remediar dicha situación, al finalizar el año parecía ser que los principales líderes del sector empresarial y el Gobierno Federal estaban llegando a lograr acuerdos para impulsar en conjunto las inversiones que permitan acelerar el ritmo de la economía, lo cual es buena noticia hay que conceder el beneficio de la duda y esperar en forma positiva que se den a conocer las inversiones que se mencionan en los discursos respectivos y me permito mencionar que no se trata de seguir insistiendo en una reformulación económica neoliberal o populista lo cual de por sí ya es excluyente y causa divisiones dentro de toda la sociedad.

Se trata de establecer acuerdos que impulsen un nuevo programa económico que permita detonar proyectos para la infraestructura del país, negociar y entrelazar lo esfuerzos y visión de los actores a los que me refería en el párrafo anterior; vivimos toda la sociedad mexicana lo que significó la época del llamado “ desarrollo estabilizador “ cuyo abanderado fue Antonio Ortiz Mena lo que permitió mantener un crecimiento estable en la economía durante cuatro décadas con una estabilidad en todas las actividades de los diferentes sectores de la sociedad.

No podemos soslayar sin duda y estar de acuerdo con el Gobierno actual que se debe corregir la desigualdad y la concentración de la riqueza, es de aplaudir el constante énfasis del Presidente López Obrador en su empeño de combatir la pobreza de millones de mexicanos y se tiene que apoyar éstos esfuerzos pero sin duda se requiere crear las condiciones económicas con un crecimiento estable para los programas que se tengan previstos, esto solo se logra con el esfuerzo y responsabilidad de todos.

Lo mismo sucede en otro ámbito como el combate a la delincuencia organizada que si bien fue herencia de otras administraciones, la realidad es que hasta el momento seguimos con un peligro real y constante que crispa a la sociedad ya que hasta el momento no se ven resultados palpables; la lucha contra la corrupción se percibe en serio y es alentador vamos a ver que resultados tangibles tenemos en los próximos meses, lo anterior me lleva a mencionar lo que constantemente escuchamos en todos los ambientes, “ El Estado de Derecho”, no se trata de desgastarnos con esta expresión que mencionamos constantemente incluso equivocadamente hasta hay expresiones en algunos medios de comunicación, analistas, políticos e iniciativa privada que se confunde al mencionar a la Constitución, cuando en realidad se trata de una sencilla exigencia pero contundente: Aplicación de la Ley en todos sus casos.