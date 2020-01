Danna Paola ya no se queda callada

La que sacó las uñas luego de ser ofendida por un concursante de La Academia fue Danna Paola, quien lo enfrentó en el programa en vivo y ayer manifestó que: "tengo los ovarios para defenderme de quien sea".

La cantante reveló que a lo largo de sus 20 años de trayectoria ha sido víctima de críticas negativas, bullying y machismo. Ante eso, aprendió a quedarse callada, pero ya no más.

La cantante respondió luego de la polémica generada en redes sociales la noche del domingo, tras una de las galas de La Academia, donde participa como miembro del jurado.

Durante la emisión, la también actriz reclamó al participante Gibrán que la haya llamado "cul..." en una plática que sostuvo con su compañera Francely, al interior de la casa en la que llevan a cabo su preparación como cantantes.

Luego de expresar su postura y exhibir la conducta del concursante, Danna Paola ha recibido opiniones tanto en contra como a favor. Sus seguidores aplauden su reacción, pero otros la tachan de soberbia, que actuó como su personaje en la serie Élite o que el número ya estaba armado para ganar rating.

Al respecto, a través de sus redes sociales, la intérprete de Mala fama escribió: "Solo una cosita más… Con la cabeza más fría, y analizando lo sucedido (ahora sí es lo último que comento), hay mucha gente que no conoce mi personalidad al 100 %, que no conoce mi carrera o que creen que me conocen solo por haberme visto crecer en televisión y en esta industria".

"He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc., y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita, y STOP". Mencionó que para muchos ha sido "simpático" lo que expuso en el programa, pues le han construido infinidad de memes. Sin embargo, aseguró que su respuesta no es de hoy, pues siempre se ha caracterizado por ser una persona sincera.

"Eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me metió mi personaje a la cabeza, porque no es así. La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera, y la humildad es lo más importante para esta carrera".

No obstante, aseguró: "tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento".

Mencionó que en los últimos dos años aprendió a no quedarse callada nunca más. "Y sí, el que mi trabajo, personaje, canción o experiencias me hayan dado herramientas para encontrar esa fuerza y voz que me faltaba, sí...

"Y por eso aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer, ni por estar joven, porque sé cuanto me ha costado llegar hasta donde estoy, porque nadie me ha regalado NADA, y el aguantar tantas veces tanto cansa, con todo y las altas y bajas que he tenido en mi carrera, aquí sigo y he sabido hoy darme a respetar con quien sea y donde sea".

Danna Paola pidió a la opinión pública que sean "un poquito menos hipócritas, y con educación encontrar la fuerza en sí mismos, para encarar a quien les haga daño, hablen mal o no les parezca algo. Y dejar de fingir cuando algo no les parece con una sonrisa políticamente correcta".

Concluyó su mensaje con la frase: "Again, esto con todo el amor y sinceridad del mundo. Respect people, peace".