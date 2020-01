Lady Gaga vive entre el éxito y el dolor

Lady Gaga se presentó en el primer programa de la gira 2020 Vision: Your life in focus, creado por Oprah Winfrey con el que recorrerá varias plazas de Estados Unidos, y en el que platicará con personalidades como Tina Fey, Jennifer Lopez, Michelle Obama y Gayle King, entre otras.

Durante la trasmisión, Gaga habló acerca de las enfermedades mentales y la necesidad de atenderlas, "no ignorarlas". La cantante le confesó a Winfrey que, por la enfermedad que padece, fibromialgia, en ese momento tenía dolores de los pies a la cabeza.

Dijo que el padecimiento físico es difícil de tratar, pero que descubrió que puede ser controlado con mayor éxito si se mantiene una buena salud mental.

Gaga comentó que "lo interesante de esto es a través de la investigación neuropsíquica y mi relación con los médicos, que la fibromialgia puede tratarse con terapia de salud mental, y la salud mental es una condición médica, debe tratarse como una condición médica. No debe ser ignorada". Asimismo, reveló que fue violada repetidamente cuando tenía 19 años, por lo que desarrolló TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) como resultado de ese daño y no procesar ese trauma", externó. También aseguró que después de estos hechos violentos, no se detuvo a tratar el trauma que le había generado.

Relató que "de repente me convertí en una estrella y estaba viajando por el mundo y nunca lo enfrenté. Hasta que de pronto comencé a experimentar este increíble e intenso dolor por todo mi cuerpo, algo así como una extrapolación del dolor y lo enferma que me sentí después de ser violada".