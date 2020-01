Pelotero mexicano firma con los Filis de Filadelfia

El joven beisbolista mexicano Jared Loyo firmó con Filis de Filadelfia, de las Grandes Ligas, para formar parte de un programa de pruebas realizado en Santo Domingo, República Dominicana.

El pitcher veracruzano se dijo contento por lograr un sueño que, contó, se dio gracias a su madre y al buscador de talentos en México del equipo de la "Ciudad Fraternal", José Carlos Gastelum.

"Fue mi mamá la que más motivó. Me decía que cómo quisiera que estuviera firmado con una academia y ella fue mi inspiración para trabajar duro, no importaba si me quedaba lejos, a donde tenía que ir a entrenar, me iba a la escuela, hacía mis tareas y de ahí a entrenar y le echaba muchas ganas", compartió.

Una vez en el país caribeño, todo dependerá del desempeño de Loyo, quien anhela poder jugar en las Ligas Mayores y cuenta con toda la confianza y apoyo de Gastelum.

"Tenemos la confianza puesta en ellos, depende de ellos, de la intención, la aptitud y el trabajo y los padres de familia que los apoyen, en el camino se quedan muchos jóvenes con indecisiones y falta de trabajo y por eso ahí se quedan, pero las habilidades ahí están", culminó el representante.

Los Orioles cubrieron un hueco en la mitad del cuadro, al llegar a un acuerdo por un año y tres millones de dólares con el campocorto José iglesias, dijo ayer una persona cercana a la negociación.

El convenio incluye una alternativa del club para renovarlo en 2021.

Iglesias aportaría a unos Orioles en reconstrucción un guante fiable y un bate efectivo. Mike Elias, el gerente general de Baltimore, ha recortado la nómina en sus intentos por renovar el equipo.

Iglesias bateó para .288 y estableció los mejores números de su carrera, con 11 jonrones y 59 impulsadas con Cincinnati, el año pasado. Desde 2011, cuando llegó a las mayores, tiene .273 de promedio.