Aplazan entrada de empresa recolectora

La entrada en funciones de la empresa Trash Recolección Integral de Residuos S. A. de C. V., que prestará el servicio de limpia en el municipio de Lerdo, se aplazará. Además, será a finales de este mes que se resuelva la situación laboral de los trabajadores sindicalizados y de confianza que actualmente realizan funciones en el departamento de Limpieza.

El Ayuntamiento tenía previsto que a partir de mañana miércoles la compañía concesionaria empezaría a operar en la ciudad, sin embargo, el tesorero municipal, Ricardo Olivares Porras, explicó ayer que este procedimiento podría tardar unos 15 días más por todo lo que implica el proceso de entrega-recepción de las actividades relacionadas con el servicio de recolección de basura y el barrido manual.

El funcionario detalló que la Dirección de Recursos Humanos, en conjunto con la Contraloría Municipal, se encuentra realizando un estudio que, de inicio, contempla a 140 empleados del área de Limpieza. Se espera que a finales de este mes ya se tenga una respuesta en términos de liquidaciones y reubicaciones, pues se están basando en la antigüedad laboral y en el trabajo que realiza cada uno de ellos.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que ayer se reuniría para tratar el tema con Valentín Antúnez Gallegos, líder del Sindicato de Trabajadores de las Distintas Dependencias y Entidades Administrativas con Registro No. 34.

"Yo le decía al líder sindical que son 110 gentes que les llaman de confianza que no están dentro de su plantilla y entonces pues no son sindicalizados como tal, y otros 36 que fueron eventuales, pues tampoco son sindicalizados porque no están dentro de su registro, de la toma de nota", mencionó.

El presidente municipal agregó que, inicialmente, el sindicato hizo la propuesta de reubicar a 70 personas, por lo que "nosotros estaremos valorando de acuerdo a las necesidades".

Como se recordará, el pasado jueves 24 de octubre el cabildo del Ayuntamiento aprobó por mayoría la privatización del servicio de limpia, recolección, traslado y disposición de la basura por el periodo que abarca la presente administración municipal.

En ese entonces se informó que la prestación del servicio por un tercero concluiría el 31 de agosto del 2022, y que en la contratación debería agregarse una cláusula condicionada donde la empresa ganadora salvaguardara los intereses laborales de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el servicio de limpia.

De acuerdo al acta de fallo de la licitación pública nacional presencial No. PML-RM-SPM-LPN-01/2019, la citada empresa que se declaró ganadora contará con ocho camiones de 21 yardas marca International modelo 2020 carga trasera. También con una Ram 700, un tractor D6, una retroexcavadora, un camión de volteo de 14m3, una pipa de 10,000 litros y dos camionetas estaquitas.

Limpieza