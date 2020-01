Carneros no renueva al coordinador Wade Phillips

- Wade Phillips, excordinador defensivo de Carneros de Los Angeles, informó que dejará el cargo que ocupó durante los últimos tres años debido a que decidieron no renovar su contrato.

"He sido informado por Carneros que mi contrato no será renovado. Quiero agradecerles la oportunidad de formar parte de su éxito durante los últimos tres años; pero más que nada a los jugadores con quienes me encantó trabajar. Aún quiero dirigir y siento que puedo contribuir", informó mediante su cuenta de Twitter.

La defensa de Carneros mostró una amplia mejoría desde que Phillips tomó el mando, y es que de concluir la temporada como la defensiva número 19 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), pasaron a ocupar el décimo tercer puesto en el rubro al siguiente año.

Phillips se ha mantenido dirigiendo en la NFL desde 1977; sin embargo, externó su deseo de seguir laborando en caso de que algún equipo decida incorporarlo a sus filas en la temporada 2020.