'Tuca' Ferreti no siente presión luego del campeonato de Rayados

Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, aseguró que a su equipo le importa poco que Rayados haya resultado ser el campeón del Apertura 2019. Para el brasileño el título del Monterrey no los presiona, ellos seguirán haciendo su trabajo aparte de todo esto.

"Si ellos logran ganar títulos y si siguen ganando, bien por ellos, nosotros vamos a la nuestra, a lo que buscamos siempre, eso de mayor o menor obligación porque ellos hayan ganado, no existe, por lo menos no para mí", dijo.

Eso no quiere decir que la rivalidad "deje de existir, pero cada quien a lo suyo".

Para el Clausura 2020, el objetivo del Tuca es sumar otra estrella el escudo de los universitarios, y no, no le importa ganar la Concacaf, por lo menos no es su prioridad. "No quiero menospreciar nada. La Concacaf es un torneo que tenemos pendiente, pero nosotros ya tenemos nuestros objetivos bien definidos, a nuestra gente le importa más la Liga, así de sencillo".

Finalmente, no dejó cerrada la puerta a que pueda llegar un nuevo refuerzo. "Hasta el 31 de enero todo es posible, entradas y salidas; si es una buena propuesta para el jugador, la institución y tenemos un suplente, se hará y si hay oportunidad de traer algún jugador de los que hemos seguidos, se hará".