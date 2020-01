Hombre 'trollea' a su novia en partido de hockey

Una pareja fue captada por la cámara de los besos, reaccionando con una sonrisa y besándose de inmediato, pero la reacción del hombre, levantándose de su asiento, puso a gritar a todos los fanáticos.

El sujeto se tomó su bolsillo derecho haciendo el ademán de sacar algo de él, además de arrodillarse con la pose tradicional en una propuesta de matrimonio, eso provocó que la mujer se tomara la boca con sus mano y poniéndose de pie ante tal situación.

Luego de arrodillarse, el hombre sacó su mano del bolsillo disponiéndose a amarrar sus agujetas, provocando las risas del público en la Arena de hockey.

One of the most savage pranks I've ever seen



