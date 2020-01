Se casa viuda de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park

Talinda, la viuda de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, publicó en sus redes sociales que contrajo matrimonio el fin de semana y corrigió la fecha de la boda la cual fue el 4 de enero y no en Año Nuevo como algunos medios informaron.

“Con alegría y amor quiero aclarar algo. El 4 de enero, me casé con un hombre maravilloso, un gran amigo y un hijo este fin de semana. Celebramos con toda nuestra familia y amigos en la hermosa isla de O’ahu, Hawái. El día que elegimos fue un día de significado, de muchas maneras diferentes”.

La empresaria también aclaró que su boda no fue en Año Nuevo: “Mi aniversario con Chester no era mi nueva fecha de boda. El 1 de enero siempre será el día en que me case con Chester. Nunca celebraría algo más en esa fecha. A los tabloides que publicaron una historia falsa, incitando a la ira y el dolor equivocados, les pregunto: ¿Qué? ¿Para hacer dinero?”.

Talinda contrajo matrimonio con el bombero del condado de Los Ángeles, Michael Fredman. En septiembre de 2019, anunció su compromiso con su "ángel en la tierra" y declaró: "estoy aquí para decirles que pueden encontrar el amor después de la tragedia, que la muerte de un alma gemela no significa la muerte de ustedes". Y agregó: "mi familia, mis amigos y mis hermanos Linkin Park le dan la bienvenida a la familia con los brazos abiertos".

Chester Bennington falleció el 20 de julio de 2017, por ahorcamiento, el cuerpo fue encontrado en su casa de Palos Verdes, California. Tenía 41 años.