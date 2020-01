¿Cuáles son los requisitos para sacar la visa de Estados Unidos en 2020?

Para este 2020 el costo de la visa americana para turistas no tuvo ningún aumento. El monto que debes pagar es de 160 dólares (3 mil 27 pesos, aproximadamente). El proceso que explicaremos a continuación te sirve para sacar la visa de Estados Unidos de negocios o turismo (llamadas B1/B2, respectivamente). Al decir "negocios", la Embajada se refiere a que tu intención es hacer un viaje corto y necesario para tu empleo actual en México; por ejemplo, asistir a una convención, recibir un curso, renegociar un contrato o reunirte con un cliente. Si quieres buscar trabajo en Estados Unidos necesitas otro tipo de visa.

1. La solicitud: El primer requisito con que debes cumplir es llenar la solicitud DS-160, que está disponible en el sitio web de la Embajada. Para llenar la solicitud necesitas apoyarte en varios documentos como tu pasaporte vigente y un comprobante de domicilio (para poner tu dirección exacta). En tu solicitud te preguntan datos generales (como fecha de nacimiento y lugar de residencia), de empleo, de los motivos de tu viaje (te piden la dirección del hotel o casa donde te hospedarás) y de antecedentes penales.

Llenar la solicitud con cuidado, verificando todos tus datos, te toma una hora o una hora y media. Si no tienes tanto tiempo o llevas prisa puedes descargar el documento, llenarlo en otro momento y luego subirlo a la plataforma web. Al momento de iniciar una aplicación DS-160, automáticamente se genera un folio. Es importante conservarlo para rastrear una solicitud, por si requieres una copia o verificar algo.

Redes sociales: recuerda que, desde el año pasado, proporcionar tus redes sociales para que sean revisadas es un requisito. La solicitud incluye espacios para tu correo electrónico, teléfono y cuentas de redes que has tenido en los últimos 5 años; toma en cuenta las plataformas más importantes, como Facebook o Instagram.

2. Crea una cuenta: El Centro de Atención a Solicitantes es el lugar donde toman tus huellas digitales y fotografía. Además aquí entregas los documentos requeridos para tu visa de Estados Unidos: pasaporte, solicitud DS-160 y comprobante de pago. Debes crear una cuenta en el sitio web del Servicio Oficial del Sistema de Información y Citas de Visas para generar tu cita. Ahí mismo se hace un seguimiento automático de tu proceso de solicitud, para que estés consciente de los pasos y requisitos que te faltan. Antes de poder programar una cita, debes hacer tu pago.

3. El pago: Como indicábamos varias líneas arriba, el costo de la visa americana es de 160 dólares. Los menores de 15 años pagan solo 16 dólares (303 pesos). El pago debe hacerse en efectivo, en los bancos CitiBanamex o Scotiabank. Tienes que llevar un talón de pago que se descarga en el mismo sitio web donde creaste una cuenta en el paso anterior.

4. Programar tu cita: Ahora sí, en cuanto tu pago queda registrado (puede pasar un día) el sitio web te permite programar tu cita en el CAS. Para generar tu cita debes proporcionar el folio de tu solicitud DS-160 (ése que guardaste al momento de iniciar la solicitud). También debes elegir la oficina de DHL más cercana a ti para recibir tus documentos, si tu visa resulta aprobada. También puedes generar tu cita por teléfono, en los números 8526-3111 y 4163-8422. El CAS se encuentra en la calle de Hamburgo, anexo 213, en la colonia Juárez.

5. Acude a tu cita: Como te habíamos indicado, en el CAS toman tus huellas digitales, te fotografían y reciben tus documentos. Debes llegar puntual (si es posible, 15 minutos antes). El proceso es muy rápido, normalmente no tardas ni media hora adentro. Está prohibido pasar con el celular encendido, ni ningún otro aparato electrónico.

6. Programa tu entrevista: En el mismo sitio web donde has hecho la mayoría de los trámites, puedes programar la entrevista con el cónsul en la Embajada. En esta cita se decide si tu visa es aprobada o no. Puedes llevar otros documentos que sirvan como comprobante del viaje para mostrarle al cónsul, como tus reservaciones de vuelos y hotel, estados de cuenta, cédula profesional o comprobantes de empleo. No son obligatorios, pero pueden resultarte de ayuda.

7. Espera tu visa: Si resulta aprobada, tu visa será entregada en unas semanas en la oficina de DHL que elegiste previamente. Puedes consultar el estatus de tu solicitud en la misma página donde generaste tu formulario DS-160. Las notificaciones también te llegan por correo electrónico. El trámite completo, desde que llenas tu formulario hasta que recibes la visa de Estados Unidos, puede tomar de 3 a 4 semanas en total.