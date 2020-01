Piden jefes de cuartel audiencia con alcaldesa de Gómez Palacio

Unos 20 Jefes de cuartel electos de Gómez Palacio acudieron esta mañana a la presidencia municipal para solicitar al Ayuntamiento que a la brevedad se les entregue formalmente el nombramiento que los acredita para ocupar dichos cargos en sus localidades pues aseguran que esto les permitirá comenzar a dar solución a los problemas comunitarios que han padecido durante años.

Incluso, solicitaron una audiencia con la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez para exponerle que como autoridades auxiliares, desde hace tiempo han enfrentado una serie de maltratos “que demeritan nuestra autoridad ante nuestros ciudadanos”. También pidieron agilidad en los sistemas de emergencias además de que la Dirección de Obras Públicas les informe sobre las acciones a emprender en sus comunidades y que les permitan participar en el diseño de los planes de obra.

Los quejosos estuvieron acompañados por el delegado estatal de Morena, Armando Navarro, quien mencionó que los jefes de cuartel le pidieron que los apoyara en su demanda y dijo que estos fueron electos durante el pasado mes de diciembre de 2019. También aclaró que su acompañamiento, es "sin siglas partidistas".

Por su parte, la presidenta municipal, reconoció que no se les ha tomado protesta pero que espera que este acto se lleve a cabo en los próximos días pues todavía no se vence el plazo. “Platicaba yo con el responsable, me dice que tienen 30 días y que están en tiempo y forma, espero que ya en estos días les resuelvan esa parte, he sido muy respetuosa de no meterme en el tema de esa convocatoria. La ciudadanía en el área rural decidió por tales personajes y en ese sentido mi respeto absoluto”, señaló.