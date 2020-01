Circulan primeras imágenes de Robert Pattinson como 'Batman'

En las fotografías, aparece el protagonista sobre una motocicleta, portando una chamarra oscura, pantalón gris y usando un pasamontañas con casco y gafas. Sin embargo, aún no se han revelado imágenes del actor utilizando el icónico traje del hombre murciélago.

Un usuario de redes sociales, pudo captar más de cerca el set de grabación del superhéroe.

“¿Es esto Londres o ciudad Gótica?. ¡Grabando The Batman afuera de mi oficina esta mañana!”, escribió el usuario @WadeGrav en Twitter.

