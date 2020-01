Los controversiales chistes de Ricky Gervais en los Globos de Oro 2020

El humorista británico Ricky Gervais, arrasó durante la noche de ayer en los Globos de Oro con su controversial monólogo, en el que destacaron diversos chistes pesados que involucraban a importantes figuras de la farándula.

Gervais bromeó acerca de la fabricación de las placas de su limusina, las cuales según dijo fueron realizadas por Felicity Huffman, actriz que actualmente cumple una condena por corrupción educativa.

"Vine aquí en una limusina esta noche, y la placa fue hecha por Felicity Huffman", dijo el también director de cine.

Así mismo Ricky no dejó pasar la oportunidad para hacer mención de Martin Scorsese y su opinión respecto a las producciones de Marvel.

"Scorsese dijo que esas películas de Marvel son como parques temáticos, pero él es demasiado bajo para que le dejen subirse a las atracciones".

Leonardo DiCaprio y sus gustos por mujeres jóvenes, se convirtieron en blanco de burlas del comediante, que se refirió a él por su edad.

"Él irlandés fue maravillosa, muy larga pero muy buena. No fue la única película épica. Érase una vez en Hollywood... Leonardo DiCaprio asistió al estreno y, cuando terminó la película, su cita era demasiado mayor para él".

Sin embargo, probablemente el comentario que más incomodó en su monólogo fue la referencia hacia el financiero Jeffrey Epstein, quien se suicido en prisión durante agosto del año pasado.

'Pueden ver la primera temporada de Afterlite. Es una serie sobre un hombre que quiere suicidarse porque su mujer ha muerto de cáncer. Es aún más divertida de lo que suena. La segunda temporada está en camino por lo que al final obviamente no se suicida. Justo como Jeffrey Epstein. Yo sé que era su amigo pero no me importa", declaró Gervais entre sus polémicas palabras.