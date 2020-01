Reconoce UE a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

La Unión Europea reconoció hoy a Juan Guaidó como el presidente legítimo de la Asamblea Nacional de Venezuela, ya que la elección de este domingo “estuvo marcada por serias irregularidades”.

En la sesión legislativa de la víspera en la que Luis Parra asumió el cargo de presidente de la asamblea, hubo actos contra la democracia y las directrices que la constitución venezolana plantea, aseguró el vocero de la Acción Externa de la Unión Europea, Peter Stano, en un comunicado.

Afirmó que, como consecuencia del proceso ilegítimo, en el que no se permitió que Juan Guaidó y otros opositores ingresaran al palacio legislativo, la Unión Europea (UE) continúa reconociendo a Guaidó como presidente de la Asamblea hasta que existan condiciones para votar.

Este domingo, la Asamblea Nacional el órgano legislativo venezolano, fue llamado a la elección de su presidente, pero los diputados opositores, a pesar de que conforman la mayoría, fueron impedidos de entrar, entre ellos Guaidó, quien asumió por la tarde en una sesión paralela y fuera de la sede de la Asamblea.

En el comunicado, informa que la UE apoyará un proceso genuino por una resolución tanto pacífica como democrática de la crisis que vive el país, “basada en elecciones creíbles y transparentes”.

Los asambleístas afectos al gobierno de Maduro, así como el mismo presidente Nicolás Maduro, declararon que Guaidó no podía ser elegido por no asistir a la asamblea y no demostrar su interés por las acciones parlamentarias.

Parra solía ser parte del partido de Guaidó, pero en los últimos días aseguró que formaría una nueva oposición, aunque su cargo ha sido ratificado por los políticos de Maduro.

La oposición declaró ilegal este nombramiento, por lo que Juan Guaidó y sus seguidores realizaron una ceremonia paralela en la que le rectificaron su cargo como Presidente de la Asamblea Nacional.