La reacción de Aniston ante la broma de Brad Pitt en los Globos de Oro

Sin embargo, Brad Pitt fue quien se llevó a casa el galardón gracias a su papel como “Cliff Booth” en la cinta, Érase una vez en...Hollywood, del director Quentin Tarantino, al recibir el premio a Mejor Actor de Reparto.

Al subir al estrado para recibir su premio, el histrión de 56 años, ocasionó risas entre el público presente, luego de que ironizó su vida amorosa, provocando reacción por parte de su ex Aniston, quien se encontraba sentada entre la multitud.

“Iba a traer a mi mamá a la ceremonia, pero cada vez que me ven con una mujer dicen que ando con ella, así que hubiera sido incomodo”, bromeó Brad Pitt al momento de aceptar su Globo de Oro.

La cámara se dirigió rápidamente a Jennifer Aniston, con quien estuvo casado antes de comenzar su relación con Jolie, riendo ante el comentario de su exesposo.

This one's for Rick Dalton. Brad Pitt wins Best Supporting Actor, Motion Picture at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/0QK3TfomI1