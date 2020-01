Así reaccionó Danna Paola tras ser llamada 'cul…' en La Academia

Anoche, durante el octavo concierto de La Academia, la juez Danna Paola causó sorpresa al encarar a un alumno que se había expresado mal de ella durante la semana.

Y es que antes del concierto, a través de redes sociales había circulado un video en el que los participantes, Gibrán y Francely, describieron a la cantante de Oye Pablo como una “cule…” debido a sus fuertes críticas.

La grabación y los dichos llegaron a oídos de la protagonista de la serie Élite, quien reaccionó al puro estilo de Lotita Cortés, exjuez de dicho reality musical polémica por la dureza de sus comentarios.

“Gibrán pues es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado. Creo que la verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, que le has hecho caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso. Tu dime, ¿así no soy cule… contigo? Porque no creas que no escucho todo lo que dicen tu y Francely en La Academia. Yo creo que es una falta de respeto en primera insultar a una mujer. Si así te refierez a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar como hablas de Francely o como te expresas de otras mujeres.”

Además, Danna Paola continuó expresando su molestia al respaldar su participación en el show de Tv Azteca, una posición que dice se ha ganado gracias a los años que lleva como un artista profesional.

“Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera y nunca le he faltado el respeto a nadie. (...) No vengo a ser tu amiga tampoco, te caigo bien o te caigo mal no me importa (...) hay mucha gente ahí afuera con mucho tanto que puede ocupar tu lugar, así que si lo que yo te digo te hace creer que soy cul… contigo, i’m so sorry ”.