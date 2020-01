Escote de Salma Hayek se roba las miradas en los Globos de Oro

La actriz Salma Hayek pudo asistir este fin de semana a la ceremonia anual de los Globos de Oro, donde se reconoce a lo mejor del cine y de la televisión y algo que robó miradas y suspiros a su paso por la alfombra roja de la gala fue su escote.

A través de su cuenta de Instagram la veracruzana compartió una imagen de cuál sería su vestimenta en esta ceremonia que marca el inicio de la temporada de premios de la industria cinematográfica.

"Here we go!", escribió Salma en la publicación que en cerca de una hora obtuvo más de 480 mil Me Gusta.

"Dios mío", "Hermosa", "Sí, señorita" y "Fantástica" fueron algunos de los comentarios que recibió la esposa de François-Henri Pinault.

Al llegar a la alfombra roja, Salma Hayek robó la atención de las cámaras y su paso quedó registrado.

Durante la premiación Salma Hayek anunció al ganador del Globo de Oro a Mejor serie limitada o película para TV, que se lo llevó Chernobyl.