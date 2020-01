Felices, parten la

Con el nuevo año, el elenco de Los chicos de la banda agradecieron por la aceptación que su obra ha recibido entre el público mientras compartían con el equipo la tradicional rosca de reyes. Los actores mencionaron que se encontraban más que satisfechos por recibir el año 2020 con una producción de teatro que llega a su tercer mes en cartelera, así como una audiencia tan acogedora que ha pasado de boca en boca su agrado por este proyecto.

El triunfo de Los chicos de la banda con el público ha despertado la curiosidad entre la gente que reside fuera de la capital mexicana, causando que diversos visitantes del país y de otras partes del mundo se reúnan en el teatro para vivir en carne propia esta puesta en escena; debido a esto, Horacio Villalobos, quien interpreta a "Michael", decidió darle un espacio al público para que comparta de qué lugar los visitan.

"Muchísima gente nos visita; darles un espacio para hablar es una retroalimentación para nosotros, nos gusta preguntarles su opinión respecto a la producción y saber lo que piensan, es muy reconfortante para nosotros como actores", dijo el actor.

"Nos han visitado personas de Viena, Vancouver, Suecia, Holanda, Estados Unidos y más, de varios lugares nos han venido a visitar. La calidad de esta obra tiene que ver con el cuidado y los detalles que se han hecho alrededor de todo el proyecto", mencionó Gutemberg Brito, quien interpreta a "Bernard".

Los actores consideran que el objetivo de esta producción nunca fue "mexicanizarla" sino, mantenerse fieles al concepto original que viene detrás de la historia y así poder conservar la esencia en el proyecto, que está conformado por nueve integrantes en la puesta en escena.

Sin duda, la producción adquirió fama gracias a la calidad con la que se desarrolló la obra desde un principio, los actores recuerdan claramente cuando durante una de sus presentaciones, entre el público se encontraba uno de los actores que participó en la adaptación cinematográfica de la novela original de Mart Crowley.

"Vino a vernos un actor que participó en la película que se estrenó en los 70's, su intención era venir directamente a destrozarnos, pero salió tan maravillado que nos esperó afuera del teatro para darnos un abrazo y agradecernos lo que habíamos hecho con la obra", agregó Villalobos.

Los chicos de la banda se presenta en el Teatro Julio Prieto de viernes a domingo; dirigida por Pilar Boliver, esta es una producción caracterizada por abordar una temática homosexual sin inhibiciones ni pudor.

Por otro lado, Horacio Villalobos, quien se ha desempeñado como director de teatro, actor y conductor, y que actualmente participa por segunda vez como jurado en un concurso de canto, asegura que ha aprendido mucho de sus compañeros y de la producción.

"En este proyecto he aprendido la tolerancia, a no tomarme las cosas personales porque me peleo mucho con Héctor Martínez (director de La Academia)", compartió Villalobos.

"Yo sé que él defiende sus puntos de vista pero yo defiendo los míos. También he encontrado buenos amigos que voy a atesorar toda la vida como Arturo Pérez Gavito y Edith Márquez, además de volver a trabajar con Adal Ramones, que lo quiero desde hace mucho".

Respecto a la nueva temporada del concurso de talentos, habló de sus nuevos compañeros que participan en el jurado.

"Fue una grata sorpresa conocer a Danna Paola y Alexander Acha, así como trabajar con Cynthia Rodríguez que es un encanto, además disfruto de los productores que hacen televisión de primer mundo.

"Es un programa que funciona como reloj, porque cada número musical es una producción a parte en donde se tiene que cuidar el vestuario y la iluminación, entonces he aprendido muchas cosas de trabajar en equipo".

El conductor de espectáculos dijo que sus opiniones iniciales respecto a las anteriores temporadas del programa no han cambiado: "Sigo pensando lo mismo de las otras 'academias', porque hacían un circo de tres pistas, cayó en manos de productores que hicieron una porquería".

"Los nuevos productores, Alberto Ciurana y Sandra Smester, han revivido la franquicia con gran dignidad y ahí fue cuando me llamaron y me siento orgulloso de trabajar ahí".

17

DE MARZO

de 1972 se estrenó Los chicos de la banda en Estados Unidos.