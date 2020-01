Tienen dudas sobre base datos

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) negara otorgar bases de datos a la Secretaría de Gobernación (Segob), el presidente de la asociación civil Formemos un Cambio, Álvaro Cárdenas, dijo que él pensaba que las cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, colocadas en Torreón, ya contaban con la información del instituto.

A finales de 2019 la agrupación presentó más de seis amparos de ciudadanos que están en contra de que se usen bases de datos existentes sin su autorización para realizar el reconocimiento facial en la entidad y la ciudad. Cárdenas comentó que ahora que se ha hecho oficial la negativa del INE para transferir estos datos personales, dijo que solo quedan dos vías: la Plataforma México y las licencias de conducir.

Indicó que hasta el momento el Gobierno estatal no ha respondido si usa o no la base de datos de las licencias de conducir para realizar el reconocimiento facial de las personas, ya que dijo que "el Municipio lo ha negado y la Plataforma ha dicho también que no".

Comentó que los responsables de dicha información son el C-4, por lo que siguen aún en espera de una respuesta al amparo presentado.

El líder de Formemos un Cambio indicó que se ha tenido una respuesta variada, por parte de la sociedad, a la presentación de una demanda. Destacó que es más la postura positiva para presentar un amparo y conocer el fondo de la petición.

Explicó que, de entrada, la gente lo rechaza porque quieren una mayor seguridad, pero al saber que usarán bases de datos de su información sin autorización la actitud cambia y muestran interés en el tema.

Reconoció que la respuesta que se ha tenido por parte de la autoridad ha sido un poco lenta. "Hemos batallado para llevar el reclamo a la acción". Indicó que a la fecha se han presentado 11 amparos, pero que hay una larga lista para hacerlo. Citó que solo se necesitan cinco amparos para crear jurisprudencia.

Anunció que en 2020 se buscará a las cámaras y organismos empresariales para explicarles el fondo de la petición y que se sumen a una misma postura.