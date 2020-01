Mauricio Mejía se compromete con su pareja

El actor mexicano Mauricio Mejía se comprometió en matrimonio con su pareja, el estilista Enrique Guzmán, durante una cena en las playas de las Islas Maldivas la noche del sábado, compartió en redes sociales.

"Hoy (sábado) me dijo Enrique que teníamos una cena romántica en la orilla de la playa. Me encantó la idea. Llegamos y todo era perfecto, el lugar, la comida, nosotros y de pronto pidió que nos tomaran un vídeo, se arrodillo y mi príncipe azul sacó (de no sé dónde) el anillo", escribió el intérprete mexicano.

"Claro que dije que sí, claro que quiero compartir mi vida contigo, ¡Enrique eres la persona que me hace volar! Que Dios siga bendiciéndonos para toda la vida. ¡Te amo con todo mi corazón!", continúa la publicación en la que agregó una fotografía del momento en que el estilista se arrodilla para ofrecerle el anillo.

En noviembre pasado, la pareja sorprendió a todos al revelar que habían adoptado a una niña, de la cual no revelaron el nombre: "Y por fin llegaste. Nuestro mejor regalo en la vida. Bienvenida mi princesa hermosa. Vamos a cuidarte siempre", escribió el actor en esa ocasión. En 2015, el actor de la telenovela Cuidado con el ángel dio a conocer sus preferencias sexuales: "He decidido declarar abiertamente que soy gay y trabajo felizmente en una estética como estilista, me siento liberado, estoy soltero. Quiero vivir sin esconderme", declaró ante una revista de espectáculos en ese momento.